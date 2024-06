Circolo Tennis Manfredonia: en plein delle ragazze

GARA 1: en plein delle ragazze!

Grande prestazione delle nostre ragazze che hanno vinto contro il T.c. Torre del Greco per 4-0. È stata Julita Saner ad aprire le danze regolando per 6-4,6-1 C. Cannavacciuolo. È Francesca Rescaldani a portare il 2º punto, con un duplice 6-4. Non troppi problemi per Blanca Tedeschi che si impone per 6-1, 6-1 su Faiella. Per concludere la sfida il capitano Alessandra Piccoli schiera la coppia Saner-Tedeschi, le quali hanno la meglio sulle rispettive avversarie con il punteggio di 6-4 6-3.

Ora testa bassa e back to work per preparare al meglio GARA 2, che si giocherà domenica 30 giugno a Torre del Greco.