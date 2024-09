Cinema, tutti i film in uscita ad ottobre

2 OTTOBRE – JOKER FOLIE A DEUX

Joker: Folie à Deux, film diretto da Todd Phillips, segue Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), noto come Joker, il serial killer che ha terrorizzato Gotham City, recluso nell’ospedale psichiatrico di Arkham in seguito al suo arresto.

Lì conosce Harley Quinn (Lady Gaga), un incontro che cambia la sua vita. I due si riconoscono e si comprendono alla perfezione, Arthur trova in Harley la persona che ha sempre sperato di incontrare. Tra i due nasce una sintonia straordinaria e quando vengono rilasciati al termine della detenzione, ormai inseparabili, sono pronti a intraprendere una nuova tragica e folle avventura.

7 OTTOBRE – SHINING 1980

Shining è un film del 1980 diretto da Stanley Kubrick, basato sull’omonimo romanzo di Stephen King.

Il protagonista della vicenda è Jack Torrance (Jack Nicholson), ex insegnante disoccupato con il vizio dell’alcol, in cerca di ispirazione per il suo romanzo. Jack accetta di buon grado la proposta del direttore dell’Overlook Hotel, che lo vuole assumere come guardiano invernale.

7 OTTOBRE – IO SONO UN PO’ MATTO E TU?

Io sono un po’ matto e tu?, il documentario diretto da Dario D’Ambrosi, segue un gruppo di giovani ragazzi e ragazze con disabilità della Compagnia Stabile del Teatro Patologico durante un periodo di teatro-terapia. Al fine di migliorare lo stato della propria patologia psico-cognitiva, questo gruppo di giovani appassionati di teatro e aspiranti attori incontrano personaggi famosi.

Claudio Santamaria, Raoul Bova, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Marco Bocci e Stefania Rocca, sono alcuni dei nomi che si sono prestati generosamente a questo esperimento.

10 OTTOBRE – THE STRANGERS CAPITOLO 1

The Strangers: Capitolo 1, il film diretto da Renny Harlin, vede protagonisti Maya e Ryan (Madelaine Petsch e Froy Gutierrez), una giovane coppia innamorata che sta insieme da cinque anni.

Per festeggiare il loro anniversario decidono di fare un viaggio on the road che attraversa gli Stati Uniti da Est a Ovest. Quando arrivano a Venus in Oregon, sono costretti a fare una sosta a causa di un guasto alla macchina e decidono così di passare qualche giorno in un cottage. La cittadina sembra loro un luogo idilliaco e tutto ha l’aria di essere perfetto fino a quando gli abitanti del luogo iniziano a mostrare strani comportamenti.

Maya e Ryan si sentono osservati in modo sinistro, ma cercano di non dare troppo peso alle proprie impressioni. Una notte però, qualcuno bussa alla porta della baita e due individui con indosso una maschera li aggrediscono.

È l’inizio di una lunga notte di terrore e di sanguinose torture…

14 OTTOBRE – KEN IL GUERRIERO, IL FILM

Ken Il Guerriero, diretto da Toyoo Ashida, è il primo film sul guerriero della scuola di Hokuto. Ken si ritrova di fronte una tragedia quando attraversa le terre colpite dall’olocausto nucleare, che distrutto tutto e portato l’umanità a vivere oppressa dai potenti in una landa desolata e infruttuosa. Il guerriero è alla ricerca disperata della sua amata, rapita da Shin, uno dei tiranni che stringe la sua mano sul mondo.

17 OTTOBRE – L’AMORE E ALTRE SEGHE MENTALI

L’Amore e altre seghe mentali, il film diretto da Giampaolo Morelli, vede protagonista Guido (Giampaolo Morelli), un uomo di 45 anni che da tempo ormai ha ridotto la sua vita sessuale alla compulsiva pratica dell’onanismo.

Quando vuole masturbarsi si reca in un centro gestito da asiatici: un piccolo e fatiscente negozio diviso in cabine nelle quali i clienti indossano il visore della realtà virtuale per accedere al metaverso dando vita alla propria fantasia dove e con chi più li aggrada. Un tempo Guido era fidanzato e progettava addirittura di sposarsi. Ma lei è morta per un tragico incidente in moto con il suo amante. Da allora la vita di Guido non è più la stessa. Da aspirante veterinario, è finito a lavorare part-time in un piccolo negozio di animali. Con lui, i suoi migliori amici, che non se la passano tanto meglio: Niky (Marco Cocci), ossessionato dalle relazioni online con giovani donne che si offrono su Onlyfans. Armando (Leonardo Lidi), inconsapevolmente incastrato in un matrimonio già finito da un pezzo.

Il precario equilibrio di Guido viene sconvolto improvvisamente dall’arrivo di Giulia (Maria Chiara Giannetta), una ragazza strampalata che lavora come cameriera nel locale davanti al suo negozio.

24 OTTOBRE – VENOM: THE LAST DANCE.

Venom – The Last Dance, film diretto da Kelly Marcel, è il terzo capitolo che vede protagonisti l’anti-eroe Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy, e il simbionte alieno che vive dentro di lui. Eddie e Venom sono in fuga, perché ormai ricercati e minacciati su tutti i fronti. I due, però, dovranno scegliere da che parte stare, quando un esercito di creature aliene atterrerà sulla Terra con intenti non proprio pacifici…