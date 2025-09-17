CinemaManfredonia
Cinema San Michele, la programmazione da venerdì 19 settembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Cinema San Michele, la programmazione da venerdì 19 settembre
THE CONJURING. IL rito finale
Venerdi 19 settembre ore 20:45
Sabato 20 settembre ore 20:45
Domenica 21 settembre ore 20:45
Lunedi 22 settembre ore 20:45
Martedì 23 settembre ore 20:45
Mercoledì 24 settembre ore 20:45
VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI
DEMON SLAYER – IL CASTELLO DELL’INFINITO
Venerdi 19 settembre ore 18:00
Sabato 20 settembre ore 18:00
Domenica 21 settembre ore 18:00
Lunedi 22 settembre ore 18:00
Martedì 23 settembre ore 18:00
Mercoledì 24 settembre ore 18:00