Cinema San Michele, la programmazione da venerdì 19 settembre

Redazione17 Settembre 2025
THE CONJURING. IL rito finale

Programmazione

Venerdi 19 settembre ore 20:45

Sabato 20 settembre ore 20:45

Domenica 21 settembre ore 20:45

Lunedi 22 settembre ore 20:45

Martedì 23 settembre ore 20:45

Mercoledì 24 settembre ore 20:45

🚫 VIETATO 🚫 AI MINORI DI 14 ANNI

DEMON SLAYER – IL CASTELLO DELL’INFINITO

Programmazione

Venerdi 19 settembre ore 18:00

Sabato 20 settembre ore 18:00

Domenica 21 settembre ore 18:00

Lunedi 22 settembre ore 18:00

Martedì 23 settembre ore 18:00

Mercoledì 24 settembre ore 18:00

