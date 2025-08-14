CinemaManfredonia

Cinema San Michele, il programma dopo Ferragosto

Redazione14 Agosto 2025
SUPERMAN

Sabato 16 agosto ore 20:00

Domenica 17 agosto ore 20:00

Lunedi 18 agosto CHIUSO

Martedì 19 agosto ore 20:00

TROPPO CATTIVI 2

Programmazione

Mercoledì 20 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Giovedì 21 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Venerdi 22 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Sabato 23 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Domenica 24 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Lunedi 25 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Martedì 26 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Mercoledì 27 agosto ore 18:30 e ore 20:30

