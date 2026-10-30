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Cimitero Manfredonia, orari prolungati per la Commemorazione dei Defunti

Ci sono giorni dell’anno in cui il Cimitero diventa ancora più di sempre un luogo di memoria, di affetti e di raccoglimento. Le ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti sono tra questi, perché riportano ciascuno di noi al ricordo delle persone care e a quei legami che continuano ad accompagnarci nel tempo.

Per consentire a tutti di recarsi al Cimitero con maggiore serenità, fino a lunedì 2 novembre sarà osservato l’orario continuato dalle 7:00 alle 17:30. Da martedì 3 novembre entrerà invece in vigore l’orario invernale, con apertura dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Nelle giornate dell’1 e 2 novembre, nella Cappella Cimiteriale “Santa Maria dell’Umiltà”, si terranno anche le celebrazioni curate da Padre Francesco De Rienzo della Pastorale Camilliana Itinerante.

Domenica 1 novembre la Santa Messa sarà celebrata alle ore 10:00.

Lunedì 2 novembre le celebrazioni saranno alle ore 8:30, 10:00, 11:15 e 16:30; quella pomeridiana vedrà la presenza dell’Arcivescovo Padre Franco Moscone.

Vorrei però cogliere questa occasione anche per ricordare che la Cappella di Santa Maria dell’Umiltà è un luogo che merita di essere conosciuto non soltanto per la sua funzione religiosa, ma anche per la sua storia.

È infatti l’antica chiesa conventuale di Santa Maria della Vittoria, fondata dai Cappuccini nel 1571, ed è legata a una pagina importante della vita di San Camillo de Lellis, che giunse a Manfredonia il 1° dicembre 1574 e qui soggiornò prima del viaggio verso l’attuale San Giovanni Rotondo, passaggio decisivo nel suo percorso di conversione.

Molti di noi attraversano il Cimitero senza forse conoscere fino in fondo il valore storico, artistico e spirituale di questa chiesa. Anche questi giorni possono allora diventare un’occasione per entrarvi, fermarsi qualche minuto e riscoprire un luogo che appartiene profondamente alla storia di Manfredonia.

Ricordare significa custodire nel cuore le persone che abbiamo amato, ma anche i luoghi, le storie e la memoria della nostra comunità.

Maria Teresa Valente

Assessora con delega ai Servizi Cimiteriali