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CIMITERO DI MANFREDONIA: C’È TEMPO FINO AL 5 LUGLIO PER PARTECIPARE AL BANDO DEI NUOVI LOCULI DESTINATI AI DEFUNTI IN APPOGGIO

C’è tempo fino al 5 luglio per partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione di 126 loculi e 27 ossari da realizzare all’interno della Tomba collettiva “Sant’Antonio” del Cimitero Comunale di Manfredonia, nell’ambito dell’intervento promosso dall’Ordine Francescano Secolare con il Comune di Manfredonia attraverso i Servizi Cimiteriali e il Settore Lavori Pubblici.

“L’obiettivo è dare una risposta concreta alle famiglie che, negli ultimi anni, hanno dovuto affrontare difficoltà legate alla carenza di loculi disponibili per le morti immediate, trovandosi costrette a sistemazioni provvisorie presso loculi di terzi”, spiega l’Assessora con delega ai Servizi Cimiteriali, Maria Teresa Valente, che si è attivata con il supporto del Dirigente di riferimento, Michele Prencipe, per dare seguito all’iniziativa proposta dall’Ordine Francescano Secolare e avviare il percorso amministrativo necessario alla realizzazione dell’intervento.

L’intervento trae origine dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 28 luglio 2025, con la quale è stato autorizzato l’ampliamento della Tomba “Sant’Antonio”, prevedendo la realizzazione complessiva di 252 loculi e 54 ossari. Il 50% dei nuovi loculi sarà assegnato dal Comune secondo i criteri previsti dal bando pubblico, dando priorità ai cittadini che intendono trasferire propri familiari attualmente tumulati provvisoriamente in loculi di terzi. La restante quota sarà assegnata dall’Ordine Francescano Secolare nell’ambito delle proprie disponibilità e secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con il Comune.

L’avviso è rivolto ai cittadini residenti a Manfredonia che intendono richiedere un loculo per la sepoltura del coniuge o di parenti di primo grado in linea retta, deceduti a partire dal 1° gennaio 2018 e attualmente tumulati provvisoriamente in loculi di terzi.

La convenzione prevede inoltre che, al termine del percorso e successivamente al collaudo delle opere, le tombe collettive oggi gestite dall’O.F.S. vengano trasferite nella piena gestione comunale, senza nuovi oneri diretti per il bilancio dell’Ente.

“Con questo intervento – dichiara il Sindaco Domenico la Marca – continuiamo a lavorare per dare risposte concrete alle famiglie rispetto ad una problematica molto sentita. L’ampliamento dei loculi e il miglioramento dell’accessibilità della struttura rappresentano un passo importante per il cimitero comunale e per la dignità dei cittadini.”

“Questo intervento – aggiunge l’Assessora Valente – non riguarda soltanto la disponibilità di nuovi loculi, ma anche il miglioramento della fruibilità dell’area cimiteriale. Sono previsti infatti interventi per l’eliminazione di alcune barriere architettoniche e il ripristino dell’ascensore portaferetri, non funzionante da anni, con un’attenzione particolare alle persone con difficoltà motorie e alle famiglie.”

Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune, disponibile presso gli uffici dell’O.F.S., la Direzione dei Servizi Cimiteriali e sul sito istituzionale dell’Ente.