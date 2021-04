Cimitero di auto abbandonate in territorio di Manfredonia, la segnalazione delle guardie ambientali che lanciano l’appello ai commissari

A Borgo Mezzanone, nelle vicinanze dell’ex pista in territorio di Manfredonia, trovate centinaia di carcasse di auto bruciate ed abbandonate Grazie alla segnalazione delle guardie ambientali e del comandante Marasco “Da quarant’anni sono una guardia ambientale, ma uno scempio del genere non l’ho mai visto, lancio un appello ai prefetti ed al questore per intervenire prontamente”