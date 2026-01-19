Ciclone Harry, scuole chiuse in Sicilia e Sardegna

Il ciclone Harry si è abbattuto nelle ultime ore su Sicilia e Sardegna, portando venti di burrasca con raffiche fino a 120 km/h e piogge intense. La protezione civile ha emesso un'allerta rossa per le...

Il ciclone Harry si è abbattuto nelle ultime ore su Sicilia e Sardegna, portando venti di burrasca con raffiche fino a 120 km/h e piogge intense. La protezione civile ha emesso un'allerta rossa per le due isole maggiori, mentre la Calabria è in allerta arancione.

La situazione nelle isole maggiori

In quasi tutte le province siciliane, eccetto Palermo, i sindaci hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici. Analoga situazione in Sardegna, dove a Olbia e in tutta la Gallura scuole e uffici pubblici resteranno chiusi anche domani. Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha dichiarato: "La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto", invitando la popolazione a limitare gli spostamenti. La situazione critica era stata già segnalata nei giorni scorsi con le prime avvisaglie del maltempo.

Previsioni e conseguenze

I meteorologi prevedono precipitazioni abbondanti soprattutto sui versanti orientali delle isole e sulla Calabria ionica. Le mareggiate potrebbero generare onde fino a sei metri. La Asl Gallura ha comunicato la chiusura delle sedi amministrative, garantendo solo le urgenze. Come confermato dagli esperti, si tratta potenzialmente della peggiore burrasca degli ultimi anni.

Le raccomandazioni della protezione civile

Le autorità raccomandano di evitare spostamenti non necessari, di non sostare sotto alberi o impalcature e di portarsi ai piani superiori nelle zone a rischio allagamento. I servizi di emergenza sono in massima allerta con congedi e permessi sospesi per tutto il personale.