Cicerelli orgoglio manfredoniano. Numeri da urlo con la Ternana

Lui era un quinto di centrocampo nella Salernitana di Castori promossa in serie A e prima aveva trascinato una Paganese tra le più belle di sempre che si piazzava ai playoff per la serie B con Grassadonia in panchina, i gol di Reginaldo e i signori Firenze e Manolo Pestrin in cabina di regia . Alla Paganese annata 2016-’17 lui non salta una partita e segna 6 gol giocando esterno alto.

In mezzo, ci sono stagioni buone e discrete tra Barletta, Melfi, Aversa Normanna, Pordenone, Foggia (dove è cresciuto), Frosinone, Reggina e una Coppa Italia vinta al Catania. Testa bassa e corsa.

Quest’anno nel 4-2-3-1 di Ignazio Abate torna a giocare alto, si scatena :

7 gol e 4 assist

