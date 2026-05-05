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Cicerelli: “La mia priorità è sempre il Manfredonia”

“Un’annata per me veramente bella ed emozionante” così Benny Cicerelli ai microfoni de IlSipontino durante la festa salvezza.

“Si è conclusa nel migliore dei modi, abbiamo sofferto, ma noi siamo fatti così” dice il centrocampista sipontino, “Per quanto riguarda il futuro la mia priorità resta il Manfredonia. Togliendo lo scorso anno, io sono sempre stato qui, mi rivedo ancora qui, in questo stadio e con questi colori addosso”.