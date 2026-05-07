Ciao Maschio, ospiti 9 maggio 2026: ecco anticipazioni e tema della puntata con Nunzia De Girolamo

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l pomeriggio di Rai1 si prepara a riaccendere i riflettori su Ciao Maschio, il talk di Nunzia De Girolamo che ogni settimana porta in scena un confronto diretto, ironico e spesso sorprendente con tre protagonisti del mondo dello spettacolo. La puntata del 9 maggio 2026 promette un mix di confessioni, racconti personali e momenti di leggerezza, grazie a un cast di ospiti che arriva da cinema, radio e televisione. Come sempre, la conduttrice guiderà la conversazione con il suo stile diretto e affilato, capace di mettere a nudo fragilità e punti di forza degli uomini che accettano di sedersi davanti a lei.

Quali saranno i volti che animeranno la puntata? Qual è il tema scelto per questo nuovo appuntamento? E quali storie porteranno in studio gli ospiti di Nunzia De Girolamo? Scopriamolo insieme.

Massimo Ghini e Mirko Frezza: due attori, due film e due percorsi emotivi che si intrecciano a Ciao Maschio

La puntata del 9 maggio si apre con un nome che non ha bisogno di presentazioni: Massimo Ghini, uno degli attori più amati del cinema italiano. In questi giorni è nelle sale con il nuovo film di Pupi Avati, Nel tepore del ballo, dove interpreta Gianni Riccio, un conduttore televisivo travolto da uno scandalo finanziario proprio nel momento più alto della sua carriera. Un ruolo intenso, che parla di fragilità, cadute e rinascite, temi che si prestano perfettamente al confronto con la De Girolamo.

Accanto a lui siederà Mirko Frezza, attore romano che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico grazie alla sua autenticità e alla capacità di portare sullo schermo personaggi tormentati e profondi. Anche lui è al cinema con Il tempo è ancora nostro, film di Maurizio Matteo Merli in cui interpreta un uomo segnato dagli eccessi e da una continua ricerca di equilibrio. La sua storia personale, fatta di riscatto e determinazione, è una delle più forti del panorama attoriale italiano, e non è difficile immaginare che la conduttrice saprà toccare corde molto intime.

Il confronto tra Ghini e Frezza promette di essere uno dei momenti più intensi della puntata. Due generazioni diverse, due modi opposti di vivere il mestiere dell’attore, ma un terreno comune fatto di passione, sacrificio e un rapporto complesso con il successo.

Pippo Pelo porta la leggerezza: la voce di Radio Kiss Kiss tra ironia e vita privata

A completare il trio degli ospiti arriva Pippo Pelo, voce storica di Radio Kiss Kiss e protagonista di una delle trasmissioni radiofoniche più seguite del Paese. La sua presenza introduce una nota più leggera, ma non per questo meno interessante, perché dietro la comicità e la spontaneità che lo contraddistinguono si nasconde una personalità ricca di sfumature.

Il tema della puntata, “Ogni lasciato è perso?”, si presta perfettamente al suo stile. Nunzia De Girolamo giocherà con le storie sentimentali degli ospiti, esplorando amori finiti, occasioni mancate e scelte che hanno segnato il loro percorso personale. Pippo Pelo, con la sua ironia tagliente e la capacità di raccontarsi senza filtri, sarà probabilmente uno dei protagonisti più divertenti della serata.

La sua presenza crea un equilibrio perfetto con i due attori, offrendo al pubblico un’alternanza di emozioni che è ormai il marchio di fabbrica del programma. Tra aneddoti, confessioni e momenti di leggerezza, il conduttore radiofonico porterà in studio un’energia diversa, capace di alleggerire anche i passaggi più intensi della puntata.

Nunzia De Girolamo guida il racconto: un tema provocatorio e tre uomini pronti a mettersi in gioco

Il filo conduttore della puntata, “Ogni lasciato è perso?”, permette a Nunzia De Girolamo di affrontare uno dei temi più universali: il rapporto con le scelte sentimentali, con ciò che si lascia andare e con ciò che si decide di trattenere. È un argomento che tocca tutti, e che assume sfumature diverse a seconda dell’esperienza personale degli ospiti.

Massimo Ghini porterà la sua visione matura, frutto di una lunga carriera e di una vita vissuta intensamente. Mirko Frezza offrirà un punto di vista più ruvido, segnato da un passato complesso e da un presente costruito con fatica. Pippo Pelo, invece, darà voce alla leggerezza, ricordando che anche nei rapporti più complicati c’è sempre spazio per sorridere.

Nunzia De Girolamo, con la sua capacità di scavare nelle emozioni senza mai perdere il ritmo televisivo, guiderà il pubblico attraverso un viaggio fatto di confidenze, racconti e riflessioni. Il risultato sarà una puntata ricca di sfumature, capace di alternare momenti intensi a parentesi più leggere, mantenendo sempre alta l’attenzione.

L’appuntamento è per sabato 9 maggio 2026 alle 17:05 su Rai1, per un nuovo capitolo di Ciao Maschio che promette di sorprendere e coinvolgere.