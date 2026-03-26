Ciao Maschio e Storie al Bivio, ospiti del 28 marzo 2026: Eddie Brock nel talk della De Girolamo

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Il sabato pomeriggio della Rai si prepara a un nuovo doppio appuntamento con Ciao Maschio e Storie al Bivio, due programmi che negli ultimi anni hanno conquistato un pubblico sempre più affezionato. Il 28 marzo 2026 torna infatti il talk di Nunzia De Girolamo, ormai presenza fissa del weekend di Rai1, affiancato su Rai2 dal racconto emotivo e narrativo di Storie al Bivio di Monica Setta, che proporrà una puntata breve in attesa del ritorno alla programmazione regolare.

La giornata televisiva si annuncia ricca di volti, storie e atmosfere diverse, unite però da un filo comune: la volontà di raccontare l’universo umano attraverso testimonianze sincere e dialoghi diretti.

Ma chi saranno gli ospiti di Ciao Maschio? E cosa sappiamo della nuova puntata di Storie al Bivio? Quali temi emergeranno nel pomeriggio Rai? Scopriamolo insieme.

Ciao Maschio: gli ospiti del 28 marzo e il ritorno del talk maschile di Nunzia De Girolamo

La nuova puntata di Ciao Maschio accoglierà tre protagonisti molto diversi tra loro, pronti a raccontarsi nell’atmosfera intima e un po’ sospesa che caratterizza il programma.

Nunzia De Girolamo, con il suo stile diretto ma empatico, guiderà la conversazione toccando temi personali, professionali e familiari, offrendo al pubblico un ritratto autentico dei suoi ospiti.

Il primo gruppo a sedersi nel salotto del talk sarà quello dei Gemelli di Guidonia, ovvero Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Il trio, noto per le performance vocali e per la capacità di unire comicità e musica, ha costruito la propria popolarità passando dal teatro alla televisione, fino alla consacrazione arrivata con Edicola Fiore, dove Fiorello li ribattezzò con il nome che li ha resi celebri.

Accanto a loro ci sarà Eddie Brock, nome d’arte del cantautore romano Edoardo Iaschi, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo con il brano Avvoltoi. Nonostante l’ultimo posto in classifica, la sua partecipazione ha acceso l’attenzione su un artista che unisce ironia, introspezione e una scrittura molto personale.

Il terzo ospite sarà Pierluigi Pardo, volto noto del giornalismo sportivo e attualmente impegnato come commentatore e giurato nel programma musicale del sabato sera di Rai1, Canzonissima. La sua presenza offrirà un punto di vista diverso, legato al mondo dello sport ma anche alla comunicazione televisiva.

Storie al Bivio: anticipazioni del 28 marzo e ospiti

Nel pomeriggio Rai anche Storie al Bivio di Monica Setta, in onda su Rai2. La puntata del 28 marzo torna nella programmazione regolare delle 15:30.

Gli ospiti della puntata sono in aggiornamento, ma il format continuerà a raccontare storie di vita segnate da scelte decisive, momenti di svolta e decisioni che cambiano il percorso delle persone.

Il programma, che unisce testimonianze reali e ricostruzioni emotive, punta a coinvolgere il pubblico attraverso racconti che parlano di famiglia, lavoro, relazioni e seconde possibilità.

Dove vedere Ciao Maschio e Storie al Bivio: orari, streaming e accessibilità

Il sabato pomeriggio della Rai si conferma un momento televisivo ricco e variegato, capace di unire intrattenimento, riflessione e racconto.

Ciao Maschio andrà in onda su Rai1 alle 17:05, mentre Storie al Bivio sarà trasmesso su Rai2 alle ore 15,30.

Entrambi i programmi saranno disponibili su RaiPlay, piattaforma che permette di seguire i contenuti da smartphone, tablet e computer, ampliando la fruizione anche per chi non può seguire la diretta.

La possibilità di rivedere le puntate integrali e accedere alle clip più significative rende l’esperienza ancora più completa, trasformando il sabato pomeriggio in un appuntamento che attraversa generazioni e interessi diversi.