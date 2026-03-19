Ciao Maschio e Storie al Bivio: ospiti del 21 marzo 2026 e anticipazioni dei due programmi Rai

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Il fine settimana televisivo del 21 marzo 2026 si apre con due appuntamenti molto attesi dal pubblico Rai: Ciao Maschio, il talk show guidato da Nunzia De Girolamo, e Storie al Bivio, che torna con una puntata breve prima di riprendere la programmazione abituale.

Il sabato pomeriggio e la fascia successiva si preparano così a raccontare nuove storie, alternando leggerezza, riflessione e testimonianze che spesso diventano specchio del tempo in cui viviamo.

Chi entrerà nello studio di Ciao Maschio? Quali volti potrebbero arrivare a Storie al Bivio? E come seguire entrambi i programmi anche in streaming? Scopriamolo insieme.

Gli ospiti di Ciao Maschio del 21 marzo 2026: un terzetto che unisce cinema, musica e televisione

La nuova puntata di Ciao Maschio accoglie un trio di ospiti che rappresenta tre mondi diversi, ma accomunati da percorsi intensi e da una forte presenza nel panorama culturale italiano.

Nunzia De Girolamo, come sempre, costruisce un dialogo che mette al centro la sensibilità maschile, raccontata attraverso esperienze personali, successi, fragilità e scelte che hanno segnato la vita dei protagonisti.

Il primo nome è quello di Rocco Papaleo, attore tra i più prolifici del cinema italiano. In questi giorni è tornato nelle sale con un film che lo vede impegnato non solo davanti alla macchina da presa, ma anche come regista, sceneggiatore e produttore.

Accanto a lui siederà Andreas Muller, ballerino noto al grande pubblico per la vittoria ad Amici. Muller, negli anni, è diventato un punto di riferimento per molti giovani che vedono nella danza un percorso di riscatto e disciplina.

A completare il terzetto c’è Paolo Vallesi, cantautore toscano che festeggia 35 anni di carriera con uno spettacolo teatrale che ripercorre il suo viaggio artistico, un’occasione perfetta per tornare a raccontarsi davanti alle telecamere.

Il talk di Rai1 si prepara quindi a un pomeriggio ricco di sfumature, dove tre uomini molto diversi tra loro offriranno punti di vista complementari su carriera, vita privata e scelte che hanno definito il loro percorso.

Storie al Bivio del 21 marzo 2026: ospiti in aggiornamento e una puntata speciale

Dopo Ciao Maschio, il sabato televisivo prosegue con Storie al Bivio, che torna con una puntata breve prima di riprendere la programmazione abituale su Rai2 alle 15.30.

Il programma, che negli ultimi mesi ha conquistato una fetta sempre più ampia di pubblico, si concentra su racconti di vita segnati da decisioni difficili, momenti di svolta e scelte che hanno cambiato il destino dei protagonisti.

Gli ospiti della puntata del 21 marzo sono ancora in aggiornamento, ma la struttura del programma lascia intuire che si tratterà di figure capaci di portare testimonianze forti, spesso legate a percorsi personali complessi o a eventi che hanno avuto risonanza nazionale.

La forza di Storie al Bivio sta proprio nella capacità di trasformare esperienze individuali in narrazioni universali, dove ogni racconto diventa occasione per riflettere su ciò che può accadere quando la vita ci mette davanti a un bivio.

La puntata breve anticipa il ritorno alla formula tradizionale della settimana successiva, confermando l’interesse della rete nel mantenere vivo il rapporto con il pubblico anche nei momenti di transizione del palinsesto.

Dove vedere Ciao Maschio e Storie al Bivio: orari e streaming

Ciao Maschio andrà in onda sabato pomeriggio su Rai1, con la conduzione di Nunzia De Girolamo e il suo consueto spazio dedicato al racconto maschile.

Storie al Bivio, invece, sarà trasmesso su Rai2, con una puntata breve che anticipa il ritorno alla programmazione regolare delle 15.30.

Entrambi i programmi saranno disponibili anche su RaiPlay, dove è possibile rivedere le puntate integrali, accedere alle clip più significative e recuperare gli episodi precedenti.

La piattaforma digitale permette di seguire i contenuti da smartphone, tablet e computer, ampliando la fruizione e rendendo i due appuntamenti accessibili anche a chi non può seguirli in diretta.

Il sabato Rai si conferma così un momento ricco di storie, volti e racconti che attraversano generazioni diverse, offrendo al pubblico un pomeriggio televisivo capace di unire intrattenimento e riflessione.