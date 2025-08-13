[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ciak all’alba sulla spiaggia di Manfredonia.

Le riprese del documentario girato sul Gargano stanno proseguendo con nuove e suggestive scene. La troupe si è spostata sulla spiaggia Paradiso di Manfredonia, per catturare la magia dell’alba. In un’atmosfera sospesa nel silenzio delle prime luci del giorno è stata registrata una sequenza speciale con il piccolo Bruno. Il sole dorato che si specchia nelle acque limpide ha fatto da cornice a quella che sarà una delle scene mosaico del progetto cinematografico del regista emergente Domenico Rignanese.

