“Ci stringiamo a Sua Eccellenza il Prefetto per la grave perdita”

LUTTO PREFETTO DI FOGGIA, METAURO: “CI STRINGIAMO A SUA ECCELLENZA PER LA GRAVE PERDITA”

“Ho appreso con profonda tristezza della grave perdita che ha colpito Sua Eccellenza il Prefetto, Maurizio Valiante. A Lui ed alla Sua Famiglia giungano le mie più sentite condoglianze e quelle della Direzione, della Giunta, del Consiglio e dell’Associazione Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia. Ci stringiamo attorno al Prefetto per manifestare la nostra vicinanza in questo momento della vita duro e difficile da superare.

I ricordi che in queste ore così drammatiche giungono delle figure del fratello di Sua Eccellenza, stimatissimo avvocato e della cognata Wilma Fezza, anch’essa apprezzata avvocatessa – conosciuti e rispettati anche per il loro impegno civico nella comunità di residenza – possano contribuire a rendere meno sconfortante la loro dipartita.

La memoria dei due familiari, così tragicamente scomparsi, resterà viva per il Prefetto Maurizio Valiante, al quale non mancherà il nostro sostegno e la nostra sincera solidarietà”, così ha commentato il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro, il lutto che ha colpito il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante.