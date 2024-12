[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Christmas Square”: la magia del Natale a Rodi Garganico

A Rodi Garganico si respira aria di Natale. Ce lo raccontano i commercianti e gli operatori locali, uniti sotto il progetto “Enjoy – Rodi Garganico”.

“Abbiamo pensato a un Natale più magico, coinvolgente e a misura di tutti,” spiegano gli organizzatori. “Il nostro borgo si trasformerà in un luogo da fiaba, pronto ad accogliere grandi e piccini con luci, colori e momenti di pura magia.”

L’evento, denominato Christmas Square, è partito il 30 novembre e continuerà fino al 5 gennaio, trasformando Rodi Garganico in un vero e proprio villaggio natalizio. Piazza Luigi Rovelli ospiterà eventi come musica dal vivo e attività per bambini, con un programma ricco di iniziative pensate per tutta la famiglia.

“Nella speranza di farvi divertire, vi invitiamo nel nostro borgo in queste giornate segnate dalla magia. Rodi vi aspetta.”

Il progetto nasce dalla collaborazione delle attività locali, che si sono unite per creare un’esperienza unica, fatta di calore umano, tradizione e spirito natalizio.

“Vi aspettiamo per vivere insieme momenti indimenticabili, e per ricordarci che il Natale è soprattutto condivisione,” concludono i membri di Enjoy Rodi.

Non resta che visitare Rodi Garganico, godere dell’atmosfera unica e lasciarsi trasportare dalla magia del Natale.

Buone feste a tutti!