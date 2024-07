Choc in Puglia, scomparso bimbo di due anni

A due anni non si riesce neanche a chiedere aiuto.

Ricerche a tappeto sono in corso a Locorotondo perché da alcune ore non si hanno notizie di un bambino dei due anni Domenico Gallo. Il piccolo stava giocando all’esterno della sua abitazione, una casa di campagna in contrada Serralta.

Questo è l’appello di Michele Abbatticchio, sindaco di Locorotondo.

Il piccolo intorno alle 11 stava giocando nello spiazzo di fronte a casa sua in contrada Serralta quando la mamma lo ha perso di vista e ha dato immediatamente dopo l’allarme. Al momento della scomparsa il piccolo indossava una maglietta grigia, pantaloncini corti e scarpe da tennis.