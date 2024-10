Chiusura anticipata dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis” per la giornata di mercoledì

Ordinanza n. 19/2024

IL SINDACO

Considerato che:

in data 23 ottobre 2024 si terrà presso lo stadio Miramare il match Manfredonia – Nardò, valevole per l’ottava giornata del campionato di serie D – girone H;

vi è la necessità di eseguire il collaudo – da parte delle FFOO – delle cancellate del sistema di prefiltraggio dello stadio così come concordato con la Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblico Spettacolo;

Valutata:

la possibile interferenza delle suddette operazioni con il regolare svolgimento delle attività didattiche e con l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e dei cittadini;

Visto:

l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco competenze in materia di tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche e la chiusura anticipata dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis”, sito in Via San Giovanni Bosco, 2, Manfredonia, per il giorno 23 ottobre 2024 alle ore 12:00, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di collaudo delle cancellate del sistema di prefiltraggio dello stadio Miramare in vista della partita di calcio tra Manfredonia e Nardò.

DEMANDA

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis” l’incarico di comunicare tempestivamente la presente ordinanza a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie.

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;

ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA