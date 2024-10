Chissà chi è, l’ignoto è nato a Manfredonia

Il 49enne Giovanni Esposto, nato a Manfredonia, ma residente in provincia di Brescia, ieri sera era l’ignoto numero 7 del programma Chissà chi è, condotto da Amadeus.

Il titolare di una lavanderia a gettoni vive in Lombardia da 35 anni, come ha dichiarato nella trasmissione, conservando, però, parte dell’accento sipontino, come scherzosamente ha ricordato il conduttore.

Le due concorrenti di Catania, pur chiedendone l’indizio, hanno sbagliato mestiere, indicandolo come titolare di un B&B, perdendo ben 50.000 euro.