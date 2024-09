Chissà chi è, ascolti a picco: arriva il commento da parte di Amadues

Amadeus ha rilasciato un’intervista a Vania Crippa in occasione del debutto di Chissà chi è su Canale Nove. L’uomo ha commentato gli ascolti non proprio floridi della sua trasmissione. Solo nella puntata del 26 settembre, la puntata del remake de I soliti ignoti ha sfiorato il 3% di share. Casa a prima vista in onda su Real Time ha ottenuto il 3,7% di share. Amadeua a questo punto ha dichiarato di amare il rischio e di non temere il flop, tanto da ammettere: “Ho giocato nel Real Madrid, adesso sono in una squadra dalle grandi ambizioni che però è bassa in classifica.” Insomma, il conduttore non sembra aver perso l’entusiasmo nonostante ci sia una differenza abissale tra gli ascolti che otteneva su Rai 1 e quelli che sta ottenendo su Canale Nove.

Stefano De Martino con Affari Tuoi vince la sfida con Chissà chi è di Amadeus

Il conduttore ha detto di essere felice di aver consegnato Affari Tuoi, un prodotto così forte alla Rai, ricordando che quando l’aveva preso aveva chiuso con il 16% di share. Amadeus ha lasciato il programma nelle mani di Stefano De Martino che sta registrando ascolti record sui teleschermi di Rai 1. La puntata andata in onda ieri 26 settembre è stata vista con una media di 2 milioni di telespettatori. Proprio ieri la concorrente Ornella della Sicilia ha vinto 300 mila euro ovvero la maxi vincita possibile nel programma. Se Stefano De Martino sta facendo grandi ascolti, chi naviga in cattive acque è Ama anche se è ancora presto per parlare di un vero e proprio flop.