Chiara Pompei si sta curando dopo l’estremo gesto: “Sono delusa dalla vita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse settimane Chiara Pompei ha spiazzato tutti dopo essersi mostrata in una clinica privata, nella quale era finita per aver provato a togliersi la vita accoltellandosi.

Un estremo gesto fatto dopo aver litigato con l’ex fidanzato, una richiesta di aiuto e attenzione nei confronti del ragazzo che però non le ha fatto ottenere ciò che sperava, infatti non sono tornati insieme. L’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un nuovo sfogo social nelle scorse ore.

Chiara Pompei confessa di essere delusa dalla vita: cosa ha detto l’ex tronista di UeD

I telespettatori non hanno avuto la possibilità di conoscerla meglio perché il suo percorso nel dating show si è concluso dopo una sola puntata. Era infatti emerso che aveva già una relazione sentimentale fuori ed è per questo che ha abbandonato il trono.

Tramite alcune storie postate su Instagram Chiara Pompei ha ammesso di essere un po’ delusa dalla vita. Il motivo? Perché si sente presa in giro dal ragazzo che amava, ha poi aggiunto: “Ho perso una grande opportunità come quella di Uomini e Donne. Non ho un’amica su cui poter fare affidamento e quindi ho fatto quel gesto”. La ragazza ha poi rassicurato i fan dicendo che si sta curando, prende anche dei farmaci, e anche se non è facile va avanti.