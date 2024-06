Chiara Ferragni licenzia Fabio Maria Damato dalle sue aziende: c’è il comunicato

Aria di cambiamento in casa Chiara Ferragni. Fabio Maria Damato è stato messo alla porta dopo lo scandalo del caso Balocco. Lo strettissimo collaboratore dell’influencer stato allontanato da Fenice e Tbs Crew come spiegato in un comunicato stampa. A partire dal 16 giugno 2024, Fabio Mario Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per proseguire altre opportunità professionali. Le società di Chiara Ferragni hanno spiegato che il licenziamento di Damato, indagato per il caso Balocco, è un cambiamento che fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale.

Fabio Maria Damato al centro del caso balocco con Chiara Ferragni

Solo ieri 12 giugno, il Messaggero aveva rivelato che era in corso un riassetto ai vertici di Fenice che gestisce le licenze sul marchio di Chiara Ferragni. Prima che scoppiasse il caso Balocco, Fabio Maria Damato aveva avuto una rapidissima carriera all’interno del gruppo guidato dall’influencer. Secondo alcune indiscrezioni proprio la presenza del manager aveva infastidito moltissimo anche Fedez, l’allora marito dell’influncer. Il rapper infatti pretendeva che l’allora moglie licenziasse il direttore generale, tanto da dare vita a pesanti confronti di coppia fino alla rottura. Fedez a Belve lo aveva accusato velatamente della pessima gestione degli errori nel caso Balocco che non sarebbero imputabili all’influencer.