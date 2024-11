Chiara Ferragni, l’avvocato su Fedez: “Triste riportare fatti privati”

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più seguite del panorama italiano, continua a suscitare grande interesse e preoccupazione. Dopo mesi di indiscrezioni e tensioni, il divorzio sembra finalmente prendere forma, con gli avvocati già al lavoro per definire i dettagli legali e patrimoniali della vicenda.

Fedez menziona in un brano l’avvocato di Chiara Ferragni

Fedez ha tirato in ballo Daniela Missaglia, legale di Chiara Ferragni, nel suo brano “Allucinazione Collettiva”. Queste le parole “incriminate”: “Di’ al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio, che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio”. Missaglia, che supporta la Ferragni nella sua causa di divorzio col rapper, ha dichiarato ne corso di un’intervista al Corriere: “Riportare fatti che dovrebbero rimanere in ambito riservato è molto triste e scorretto. Al riguardo ho mantenuto fino ad oggi un estremo riserbo e continuerò a farlo”. Daniela Missaglia ha definito la sua cliente “semplice ed educata” e che si limita a portare avanti, con discrezione, questo iter giudiziario: “Aveva bisogno di molti consigli, soprattutto per tutelare i piccoli figli e ho costruito con lei un rapporto di fiducia”.

La situazione riguardo ai figli

Leone e Vittoria, i figlioletti di Fedez e Chiara Ferragni, sono stati il primo argomento riguardo al divorzio. C’era infatti bisogno di trovare un accordo circa l’affidamento, ma anche di tutelare i due piccoli riguardo alle loro comparse sui social. L’avvocato Missaglia ha spiegato: “Sulla questione si è subito raggiunto un accordo. Personalmente sposo la linea del Garante della privacy di non esporre i minori. Vero è che se dal concepimento fino alla separazione si è condiviso con il marito la scelta di pubblicare l’immagine dei figli il cambio di impostazione mi sembra tardivo e strumentale”.

Fedez intanto si diverte a New York

Fedez, nel frattempo, ha trovato il tempo di godersi un po’ la vita. A New York, il rapper è è stato avvistato mentre si scambiava un appassionato bacio con una misteriosa ragazza bionda. Il video del loro incontro, girato nella discoteca Circoloco, ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando curiosità e speculazioni. Chi è questa enigmatica sconosciuta che ha catturato l’attenzione del cantante? Una cosa è certa: non si tratta di Garance Authié, con cui Fedez è stato visto frequentemente negli ultimi mesi.