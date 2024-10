Fedez “scappa” in America a bordo del suo jet privato

Lo scorso 23 ottobre, Fedez è riapparso sui social dopo un’assenza di venti giorni, sorprendendo i suoi follower con alcune storie su Instagram. Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, ha condiviso nuovi aggiornamenti, annunciando di essere partito per New York a bordo di un jet privato, condividendo la foto di un costosissimo paio di occhiali non più in commercio, ma reso reso iconico da alcuni film di Hollywood.

Fedez: un ritorno sotto i riflettori

Negli ultimi giorni, il noto rapper Fedez ha attirato l’attenzione dei media per la sua prolungata assenza dai social network, durata circa venti giorni. Questa pausa è coincisa con un evento drammatico che ha coinvolto il mondo del calcio e della musica in Italia: il caso ultras, che ha portato all’arresto di 19 figure di spicco legato alle curve di Milan e Inter. Tra i nomi noti coinvolti ci sono Christian Rosiello, guardia del corpo di Fedez, e Ismail Hagag, meglio conosciuto come Alex Codogno, una persona che pare essere vicina all’artista.

Fedez e gli iconici occhiali “Over the Top”

Su Instagram, Fedez ha mostrato una foto di un paio di occhiali molto particolari, attirando l’attenzione dei suoi follower. Si tratta del modello “Over the Top” dell’azienda Oakley, un accessorio che non è più in commercio e che si distingue per il suo design futurista e innovativo. Il modello mostrato da Federico Lucia dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.500 euro.

Un weekend di gioia familiare per Chiara

Chiara Ferragni ha invece trascorso un weekend con i suoi due figli, Leone e Vittoria. L’influencer ha condiviso sui social momenti felici trascorsi in un parco giochi, un luogo che evoca ricordi d’infanzia anche per lei. Con loro, c’erano anche i familiari di Chiara, inclusa la madre Marina Di Guardo e le sorelle con i rispettivi compagni, creando un’atmosfera di unità e affetto familiare.