Fedez e Garance Authié innamorati, il commento di Selvaggia Lucarelli: “C’è un problema”

Fedez è attualmente al centro del gossip. Ieri 26 maggio il rapper si è recato a Monte Carlo per seguire il Gran Premio di Formula Uno. Ma l’uomo non era da solo ma in dolce compagnia. L’ex marito di Chiara Ferragni infatti è stato visto insieme ad una modella francese classe 2004. Si tratta di Garancè Authié, che avrebbe assistito insieme a Fedez alla vittoria di Charles Leclerc. Non un posto riservato agli occhi indiscreti dei paparazzi. Neanche a dirlo, il video incriminato ha fatto il giro della rete. Molti utenti hanno accusato il padre di Leone di aver fatto troppo presto a dimenticare Chiara Ferragni mentre altri di frequentare una ragazza di appena vent’anni.

Very Inutil People ieri ha postato per primo il video in cui si vede Fedez e Garance Authié mano nella mano a Monte Carlo. La pagina Instagram inoltre ha aggiunto altri dettagli che confermerebbero che la storia va avanti da alcuni mesi. Infatti, i due sarebbero stati insieme a Parigi, Miami, Coachella fino a Monte Carlo. Poche ore fa, Selvaggia Lucarelli ha pensato bene di criticare la nuova conoscenza del rapper con le seguenti parole: “Ormai non serve che ve lo dica, c’è un problema reputazionale. La soluzione è spostare l’attenzione e finire sui giornali per altro e che qui andrebbe ignorato ed invece.” Secondo la giornalista dietro a questa relazione ci sarebbe una regia scientifica organizzata dallo stesso cantante, il quale avrebbe intenzione di spostare l’attenzione su di sé dopo essere stato coinvolto nel caso di Cristiano Iovino.