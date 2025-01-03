Chiara Ferragni è incinta? La foto sospetta

Chiara Ferragni è al centro dell'attenzione mediatica dopo le recenti rivelazioni del magazine Oggi, che ha documentato una sua visita alla clinica ostetrica Mangiagalli di Milano. La visita, avvenuta...

Chiara Ferragni è al centro dell'attenzione mediatica dopo le recenti rivelazioni del magazine Oggi, che ha documentato una sua visita alla clinica ostetrica Mangiagalli di Milano. La visita, avvenuta senza il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera, ha alimentato i rumors su una possibile gravidanza. Chiara, 37 anni, ha già dato alla luce due figli, Leone e Vittoria, e ora si vocifera che insieme a Tronchetti Provera, con cui ha una relazione da pochi mesi, desideri allargare la famiglia.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera vogliono diventare genitori

Fonti vicine alla coppia hanno confermato a Oggi che entrambi sarebbero favorevoli all'idea di diventare genitori, ma non è chiaro se la visita alla clinica fosse legata a una gravidanza in corso o per altre motivazioni. Tuttavia, se Chiara fosse effettivamente incinta, è probabile che i primi segnali sarebbero visibili entro poche settimane.

Nel frattempo, l'influencer sta trascorrendo del tempo a Saint Moritz con l'amica Francesca Oniga e il loro adorato Golden Retriever, Paloma. I fan, sempre più ansiosi di conoscere la verità, attendono anche l'annuncio ufficiale della sua relazione con Tronchetti Provera, che rimane in parte avvolta nel mistero.