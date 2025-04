Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrano aver chiuso il capitolo della loro relazione, secondo recenti indiscrezioni. La notizia, riportata da MowMag, ha sollevato un polverone tra amici e conoscenti del manager, che avrebbero accolto la notizia con entusiasmo, descrivendo la rottura come una “liberazione”. Fino a poco tempo fa, i due erano stati visti in atteggiamenti affettuosi, ma sembra che la situazione sia cambiata drasticamente.

Le cause della separazione

Un elemento chiave della rottura potrebbe essere il rapporto di Chiara con la madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, che non avrebbe mai visto di buon occhio l’influencer. Nonostante i tentativi di Giovanni di risolvere la situazione e le buone parole di Afef Jnifen, ex moglie del patriarca della famiglia Tronchetti, la tensione sarebbe rimasta alta. Rota, un esperto di gossip, ha confermato che le amiche di Giovanni avrebbero addirittura festeggiato la fine della relazione, considerata da molti come un problema per la reputazione della famiglia.

Nel frattempo, Chiara Ferragni si sta godendo una breve vacanza a Ibiza, lontano dai riflettori e dalle polemiche, mentre l’ex marito Fedez è stato avvistato in compagnia della cantante Clara, suscitando interrogativi sul suo stato sentimentale. La vicenda segna un altro giro di boa nella vita privata di Ferragni, sempre al centro dell’attenzione mediatica.