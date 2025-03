Chiara Ferragni al concerto di Jovanotti, dov’è Tronchetti Provera?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chiara Ferragni è stata avvistata al concerto di Jovanotti al Forum di Assago, un evento che ha registrato il tutto esaurito. L’influencer, reduce dalla separazione da Fedez, non era sola: con lei c’era il nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera. La coppia ha trascorso una serata all’insegna della musica, come testimoniato dalle foto e dai video pubblicati da Ferragni sui social media.

Il dettaglio di Chiara Ferragni che non è sfuggito ai fan

Tuttavia, un dettaglio non è sfuggito ai fan: in nessuna delle immagini o dei filmati compare Tronchetti Provera. Questa assenza ha alimentato il gossip, con molti che si chiedono il perché di questa “invisibilità” social. Secondo alcune fonti, la famiglia di Tronchetti Provera non vedrebbe di buon occhio la relazione, motivo per cui Ferragni preferirebbe mantenere un basso profilo.

Nel frattempo, Ferragni è riuscita a “salvare” la sua società, Fenice Srl, grazie a un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro. La decisione è stata approvata dai soci Sisterhood Srl e Alchimia Spa, ma ha visto il voto contrario di Pasquale Morgese, titolare del 27,5% delle quote.