Fedez ha pianto durante Sanremo, ecco perchè

Il Festival di Sanremo 2025 è stato un vortice di emozioni per Fedez, che ha rivelato un lato vulnerabile e paterno. Dietro le quinte, con la mental coach Nicoletta Romanazzi, il rapper ha confessato tra le lacrime il desiderio di vincere per dedicare un discorso speciale ai suoi figli, Leone e Vittoria.



Le lacrime di Fedez in un dietro le quinte

Un momento di fragilità, immortalato in un documentario, ha mostrato Fedez lontano dall’immagine del rapper sicuro di sé, desideroso di lasciare un segno indelebile nel cuore dei suoi bambini. Nonostante il quarto posto, vissuto come una vittoria personale, Fedez ha imparato che “non è l’obiettivo che conta, ma godersi il viaggio”.

Il gossip si è acceso anche per una dedica misteriosa durante la serata delle cover, con il nome di Angelina Montini che è subito rimbalzato tra i rumors. Fedez ha sussurrato alla sua coach di cantare “per tutta Italia, ma soprattutto per una persona”, alimentando speculazioni su un possibile legame speciale con la giovane artista.

La settimana sanremese di Fedez è stata un’altalena di emozioni, tra ricordi di attacchi di panico e momenti di commozione per il supporto dei fan. Un percorso di crescita personale, in cui il rapper ha trasformato l’ansia in energia, mostrando un Fedez inedito e indimenticabile.