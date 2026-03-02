[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chiara Civello in concerto all’Università di Foggia il 10 marzo

Foggia, 1 marzo 2026 – L’Università di Foggia annuncia con entusiasmo la nuova data del concerto di Chiara Civello, originariamente programmato per dicembre 2025 e ora riprogrammato per martedì 10 marzo 2026.

L’evento avrà luogo presso l’Aula Magna dell’Ateneo Valeria Spada, in Via Caggese 1, a partire dalle ore 20.00 (ingresso a partire dalle ore 19.30), promettendo una serata indimenticabile all’insegna della musica raffinata.

Chiara Civello, considerata una delle voci più eleganti e internazionali della scena musicale italiana, porterà sul palco un ensemble di musicisti di grande talento: Livia De Romanis al violoncello, Marco Acquarelli alla chitarra, Stefano Costanzo alle percussioni e Simone Alessandrini al sassofono. Il concerto propone un viaggio sonoro che intreccia atmosfere jazz, suggestioni del pop d’autore e sonorità acustiche, offrendo un’esperienza musicale intensa, raffinata e coinvolgente, capace di toccare le corde dell’anima di chi ascolta.

“Accogliere un’artista come Chiara Civello, capace di esprimere un linguaggio musicale universale e profondamente emozionante, rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra Comunità. Questo concerto è un invito a fermarsi, ascoltare e vivere insieme la bellezza della cultura, un valore fondante della nostra Università”, ha commentato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio.

Il prof. Danilo Leone, Delegato alla Terza Missione e Comunicazione, ha aggiunto: “La musica possiede una forza rara: attraversa le distanze, supera le differenze e crea spazi in cui le persone possono riconoscersi. Con Chiara Civello ospitiamo un’artista capace di trasformare ogni nota in un racconto e ogni pausa in un respiro condiviso. Questo concerto non è soltanto un evento musicale, ma un gesto di bellezza con cui l’Università rinnova il proprio impegno a portare dialogo, sensibilità culturale e arricchimento emotivo nella vita della città e del territorio.”

La partecipazione al concerto è gratuita, ma richiede la prenotazione obbligatoria sul sito www.unifg.it a partire dalle ore 10.00 di lunedì 2 marzo 2026. I posti prenotati per la data originaria di dicembre NON SARANNO AUTOMATICAMENTE CONFERMATI.

Sarà, dunque, necessario effettuare una nuova registrazione per assicurarsi l’accesso all’evento del 10 marzo, sulla base delle suddette indicazioni.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://www.unifg.it/it/eventi/chiara-civello-alluniversita-di-foggia