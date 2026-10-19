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La venticinquesima edizione de L’Eredità, in onda dal 19 ottobre 2026, introduce due nuovi volti destinati a diventare protagonisti del preserale di Rai1: Marta Antonucci e Ofelia Passaponti. La loro presenza segna un rinnovamento significativo nel cast del game show, che celebra un quarto di secolo di storia televisiva con un’impronta più moderna e dinamica.

Entrambe arrivano da percorsi diversi, ma accomunati da formazione artistica, esperienze nel mondo dello spettacolo e una serie di curiosità personali che raccontano chi sono davvero al di là del ruolo televisivo. Quali sono le loro storie? Da dove arrivano? E perché sono state scelte per la nuova edizione del programma?

Marta Antonucci: talento romano tra danza, recitazione e ambizioni televisive

Marta Antonucci è nata nel 2004 e proviene da Roma, dove è cresciuta tra Infernetto, Ostia e Casal Palocco. La sua formazione è un intreccio di studio e disciplina: ha frequentato il liceo linguistico e ha praticato danza per oltre dieci anni, passando dalla classica alla moderna fino alla contemporanea. Parallelamente ha studiato recitazione in una scuola di cinema, esperienza che le ha permesso di avvicinarsi al mondo della comunicazione e della performance.

Nel 2023 ha ottenuto la fascia di Miss Roma, un risultato che l’ha portata alle prefinali di Miss Italia e che ha contribuito a farla notare nei casting Rai. Marta parla fluentemente italiano e spagnolo, conserva un accento romano molto marcato nella vita quotidiana e ha raccontato di essere cresciuta con una forte passione per lo sport, dal tennis alla ginnastica artistica, fino all’acquagym. Il suo sogno dichiarato è quello di diventare attrice, un obiettivo che sta coltivando attraverso formazione e provini. L’Eredità rappresenta per lei il primo vero debutto televisivo, un’occasione che affronta con entusiasmo e con la volontà di dimostrare professionalità e presenza scenica.

Ofelia Passaponti: Miss Italia 2024, studi universitari e una famiglia che l’ha sempre sostenuta

Ofelia Passaponti è nata a Siena nel 2000 ed è diventata nota al grande pubblico dopo aver vinto Miss Italia 2024, titolo che ha coronato un percorso iniziato con le fasce di Miss Toscana e Miss Sorriso. La sua formazione è solida: si è laureata in Scienze della Comunicazione e ha proseguito gli studi con una seconda laurea, segno di un impegno accademico costante e di una forte predisposizione alla comunicazione.

La sua famiglia ha avuto un ruolo importante nel suo percorso. Il padre Alessandro le ha trasmesso la passione per lo sport, mentre la madre, docente universitaria di biologia, le ha insegnato disciplina e curiosità intellettuale. Prima di arrivare a L’Eredità, Ofelia ha già lavorato in televisione: è stata valletta di Amadeus a La Corrida sul Nove, esperienza che le ha permesso di familiarizzare con il ritmo della diretta e con il contatto con il pubblico. Ha partecipato come madrina a diversi eventi culturali, tra cui il Terra di Siena Film Festival, e ha dichiarato di voler costruire una carriera televisiva che unisca eleganza, comunicazione e presenza scenica.

Perché sono state scelte: freschezza, professionalità e un nuovo corso per il game show

La produzione de L’Eredità ha scelto Marta Antonucci e Ofelia Passaponti per dare alla venticinquesima edizione un volto più giovane e contemporaneo. Entrambe hanno competenze artistiche, esperienza nel mondo dello spettacolo e una naturale predisposizione alla comunicazione, elementi che le rendono perfette per accompagnare Marco Liorni nelle prove del programma. Saranno coinvolte anche nelle coreografie, affiancate dai ballerini professionisti Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, contribuendo a rinnovare l’impianto visivo del game show.

La loro presenza si inserisce in una stagione che introduce anche il nuovo gioco “Sbagliando si impara”, pensato per aprire ogni puntata con una sfida di intuito e rapidità. L’Eredità celebra così i suoi venticinque anni con un cast rinnovato, una struttura più dinamica e due protagoniste che promettono di portare freschezza, energia e una nuova identità alla trasmissione.