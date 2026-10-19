Chi sono Amedeo Monzo e Gabriele Riccio: età, carriera e vita privata dei nuovi ballerini de L’Eredità

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La venticinquesima edizione de L’Eredità non porta con sé soltanto nuove Professoresse e un gioco inedito, ma anche due volti che hanno già conquistato il pubblico: Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, ballerini professionisti scelti per accompagnare la stagione 2026 del preserale di Rai1. Entrambi arrivano da percorsi ricchi di esperienze televisive e teatrali, e rappresentano una delle novità più apprezzate del programma. Chi sono? Da dove arrivano? E quali aspetti della loro vita privata li hanno portati fino al palco di L’Eredità?

Amedeo Monzo: origini ad Agropoli, formazione familiare e una carriera costruita passo dopo passo

Amedeo Monzo è originario di Agropoli, in provincia di Salerno, e la sua storia personale è profondamente legata alla danza. È cresciuto in un ambiente dove l’arte era quotidiana: sua madre gestisce una scuola di danza, e proprio lì Amedeo ha mosso i primi passi, trasformando quella passione infantile in un percorso professionale. Le fonti non riportano la sua età precisa, ma delineano un profilo giovane e già molto attivo nel panorama televisivo e performativo .

Nel corso degli anni ha maturato esperienze in Italia e all’estero, studiando discipline diverse e ampliando il proprio stile. Una delle sue passioni più forti è il tango, che ha approfondito anche a Madrid, esperienza che ha contribuito a definire la sua sensibilità artistica. La sua carriera televisiva include la partecipazione al programma “Dalla strada al palco”, dove è stato notato dalla coreografa Dalila Frassanito, la stessa che lo ha poi voluto nel cast de L’Eredità .

Amedeo ha calcato palchi importanti, tra cui quello del Festival di Sanremo, dove ha ballato con artisti come Raf e The Kolors . Sui social mantiene un profilo discreto, con una presenza moderata e un’immagine professionale centrata sulla danza. Della sua vita privata non emergono dettagli sentimentali dalle fonti, che si concentrano soprattutto sul suo percorso artistico e sulla formazione familiare.

Gabriele Riccio: da Roma al palco di Sanremo, passando per Ciao Darwin e Tale e Quale Show

Gabriele Riccio è nato a Roma e ha iniziato a danzare relativamente tardi, a 15 anni, dopo un passato nel rugby. La svolta è arrivata osservando ragazzi che ballavano hip hop per strada nel suo quartiere: un colpo di fulmine che lo ha portato a iscriversi a una scuola professionale e a intraprendere un percorso che oggi lo vede tra i ballerini più presenti nei grandi show televisivi italiani .

La sua carriera è ricca di esperienze: ha partecipato a programmi come Sanremo, Ciao Darwin, Tale e Quale Show, Grande Fratello Vip, L’Anno che Verrà e Viva RaiPlay, oltre a spettacoli teatrali con Enrico Brignano . Ha ballato sul palco dell’Ariston in due occasioni: nel 2024 con i Ricchi e Poveri e nel 2026 con Raf, confermandosi come uno dei performer più richiesti del settore.

Gabriele è noto per la sua versatilità: ama la danza classica per il rigore che richiede, considera la heels dance una delle discipline più sensuali e ha una forte ammirazione per la coreografa Parris Goebel, con cui sogna di collaborare. Sui social è molto seguito, con un profilo che racconta viaggi, backstage televisivi e momenti di vita quotidiana. Della sua vita privata non emergono dettagli sentimentali dalle fonti, che si concentrano soprattutto sulla sua carriera e sulla sua evoluzione artistica.

Due percorsi diversi, un’unica energia sul palco de L’Eredità

Amedeo Monzo e Gabriele Riccio arrivano a L’Eredità dopo essere stati protagonisti della versione estiva del programma, dove i loro stacchetti sono diventati uno degli elementi più apprezzati dal pubblico. La coreografa Dalila Frassanito li ha scelti per la loro energia, la capacità di adattarsi ai ritmi televisivi e la presenza scenica, qualità che hanno confermato anche nella stagione 2026 del game show di Rai1 .

La loro presenza porta freschezza, dinamismo e un linguaggio corporeo che accompagna la nuova identità visiva del programma. Due storie diverse, due caratteri distinti, ma un’unica missione: trasformare ogni puntata in uno spettacolo che unisce gioco, ritmo e intrattenimento.