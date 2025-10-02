“Chi l’ha visto?”: il caso Garlasco e nuovi appelli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera “Chi l’ha visto?” ha riaperto piste delicate e acceso una luce nuova su storie che non lasciano in pace la coscienza pubblica. Federica Sciarelli ha guidato un racconto serrato: dal delitto di Garlasco alle scomparse che chiedono risposte, passando per i rischi della rete. Il cuore della puntata è stato l’approfondimento su documenti e intercettazioni poco esplorate, con risvolti che fanno discutere.

Gli appelli dei familiari hanno dato un volto vivo al dolore, trasformandolo in domanda di verità.

Qui trovate il riassunto dei servizi principali e un commento ragionato, senza sensazionalismi.

I servizi della puntata: tra Garlasco, scomparse e pericoli online

La trasmissione è tornata sull’omicidio di Chiara Poggi (2007) con un focus su atti e intercettazioni ambientali riferite ad Andrea Sempio: materiale “mai trascritto integralmente” nei fascicoli ufficiali e dunque potenzialmente rivelatore per capire cosa sia accaduto davvero in quelle ore e negli anni d’indagine. Diversi portali d’informazione, dalle anticipazioni alla rassegna del giorno dopo, hanno sottolineato l’esistenza di “documenti inediti” e nuovi audio citati in trasmissione, oltre al contesto giudiziario che vede al centro le scelte dell’allora procura sull’archiviazione del 2017. La puntata ha dedicato spazio alla scomparsa di Elena Vergari (2017), ricordando anche l’anonima che all’epoca indicò un presunto luogo chiave: pochi righi che, secondo le anticipazioni, riaprono interrogativi e vie d’indagine rimaste in ombra. Tra le storie richiamate, quella di un uomo identificato come Rodolfo, svanito dopo essere sceso dal treno a Galati Marina (Messina): il cellulare viene ritrovato, di lui nessuna traccia. E poi il racconto su Nicola, sparito durante una vacanza a Termoli dopo un contatto sui social: due vicende che mettono insieme geografia, tecnologia e solitudini contemporanee. Proposto anche un servizio-tema sui pericoli della rete per gli adolescenti: cyberseduzione, estorsioni, derive di gruppo e bullismo digitale. L’ufficio stampa Rai aveva anticipato un taglio di servizio pubblico: informazioni utili, testimonianze e indicazioni pragmatiche per riconoscere i segnali d’allarme.Ricordiamo che chi è impossibilitato a seguire il programma in diretta sulla TV può usufruire in differita delle ultime puntate su Raiplay. “Chi l’ha visto?” ricorda ogni settimana che la cronaca non è mai soltanto cronaca: è un termometro culturale. Nella puntata del 1 ottobre, il segmento su Garlasco ha avuto la forza delle domande giuste: non ha promesso soluzioni immediate, ma ha mostrato come la ricostruzione dei fatti sia un mosaico dove ogni tessera (documenti inediti, intercettazioni non trascritte, errori di metodo) può cambiare l’immagine finale. È un approccio apprezzabile perché spezza la retorica dei “colpi di scena” e la sostituisce con rigore e pazienza: due parole poco televisive eppure indispensabili quando si toccano vite reali. Sugli scomparsi, la trasmissione ha fatto ciò che sa fare meglio: ridare un nome ai contorni, riportare una geografia dei gesti minuti che precedono una sparizione. Il caso di Rodolfo — un binario, una sigaretta, un telefono ritrovato — mostra quanto spesso l’enigma sia racchiuso nella normalità, e quanto la memoria collettiva, stimolata dagli appelli, possa ancora produrre informazioni utili. Anche Nicola, svanito dopo un contatto social, mette in evidenza un pattern contemporaneo: l’intreccio tra relazioni digitali e vulnerabilità, un terreno dove prevenzione e alfabetizzazione emotiva contano quanto (se non più) della tecnologia. Efficace il servizio sui ragazzi e la rete: quando la tv generalista si prende il tempo di spiegare senza spaventare, offre un vero servizio pubblico. Non demonizzare ma dare strumenti: riconoscere un ricatto, archiviare prove, chiedere aiuto, segnalare. I due casi di giocani morti tragicamente a causa di queste realtà fa riflettere. “Chi l’ha visto?” ha un obiettivo: coinvolgere non come spettacolo, ma come responsabilità condivisa. Se c’è un rischio, è quello di sbilanciare l’attenzione su un singolo caso (Garlasco) a scapito di altre storie meno “iconiche”. Ma ieri sera la costruzione è parsa equilibrata: i blocchi tematici si parlavano e restituivano un quadro coerente: passato giudiziario, presente investigativo, futuro di prevenzione. In un tempo mediatico che corre, la trasmissione sceglie di rallentare per capire. E questa, oggi, è una presa di posizione editoriale.