Chi era la madre di Serena Brancale: età, la malattia e l’eredità musicale di Maria de Filippis

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il ritorno di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026 non è solo un momento artistico, ma un passaggio profondamente personale. La cantante ha portato sul palco dell’Ariston il brano Qui con me, una canzone nata dal legame con la madre Maria De Filippis, scomparsa nel 2020.

L’interpretazione intensa e il pianto finale hanno mostrato quanto quella ferita sia ancora viva e quanto la musica sia diventata il modo per trasformare il dolore in presenza. Chi era la madre di Serena Brancale? Come ha vissuto la malattia? E in che modo la canzone presentata a Sanremo racconta quel rapporto? Scopriamolo insieme.

Chi era Maria De Filippis, la madre di Serena Brancale

Maria De Filippis ha rappresentato per Serena Brancale molto più di una figura familiare. Era una musicista e insegnante di origini italo‑venezuelane, cresciuta in un ambiente dove la musica era parte della quotidianità. Ha trasmesso alle figlie disciplina, curiosità e un’idea di arte come libertà.

Serena ha raccontato più volte che la madre l’ha accompagnata passo dopo passo nel percorso di studi, fino al diploma al Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila. In casa, la musica non era solo un mestiere, ma un modo di vivere. Maria era il punto di riferimento, la persona che incoraggiava, che spronava a migliorare e che trasformava ogni giornata in un’occasione per crescere.

Durante un’intervista televisiva, Serena ha ricordato come la madre fosse “la festa di casa”, una presenza capace di unire rigore e leggerezza. Quel modo di vivere la musica è diventato parte integrante della sua identità artistica, tanto da emergere oggi in ogni sua scelta professionale.

La malattia e la perdita: un dolore che continua a vivere nella musica di Serena Brancale

Nel 2020 la vita di Serena Brancale è cambiata improvvisamente. La madre è venuta a mancare a causa di una grave malattia, lasciando un vuoto che la cantante ha raccontato senza filtri. La notizia fu condivisa sui social, ma il dolore è rimasto un percorso intimo, affrontato nel tempo e con grande fatica.

Serena ha spesso parlato della madre come di una presenza che continua ad accompagnarla. La descrive come un “angelo”, qualcuno che sente vicino in ogni scelta, in ogni progetto, in ogni momento di incertezza.

Dopo la scomparsa di Maria, il padre Agostino Brancale è diventato un punto di riferimento ancora più forte per Serena e per la sorella Nicole. La cantante lo ha definito con affetto “il mio Checco Zalone di casa”, sottolineando quanto il suo modo di sdrammatizzare sia stato fondamentale per affrontare il lutto.

Il dolore non si è mai dissolto, ma si è trasformato in un dialogo continuo con la memoria. Serena ha raccontato di riconoscere nella propria voce, nei gesti e persino nel modo di sorridere qualcosa che apparteneva alla madre. Un’eredità che oggi vive nella musica.

Sanremo 2026: “Qui con me”, la canzone dedicata alla madre

Il brano Qui con me nasce proprio da quel percorso emotivo. Serena Brancale ha spiegato di aver impiegato sei anni per trovare le parole e la forza per scrivere una canzone dedicata alla madre. Non è un brano nostalgico, ma un modo per trasformare l’assenza in presenza, per dare voce a un legame che continua oltre il tempo.

La cantante ha raccontato di aver avuto bisogno di silenzio, di respiri, di un ascolto profondo per arrivare a questa canzone. Sul palco dell’Ariston ha scelto di non indossare alcuna maschera, portando solo verità ed emozione.

La sorella Nicole, docente di pianoforte, l’ha accompagnata come direttrice d’orchestra, rendendo l’esibizione un momento familiare e condiviso, un modo per celebrare insieme la figura di Maria.

Durante le interviste, Serena ha spiegato che cantare Qui con me è un gesto di cura. È il modo per continuare a parlare con la madre, per sentirla vicina, per riconoscere in sé quei tratti che un tempo la facevano sorridere o arrabbiare.

“Mi guardo le mani e il sorriso e vedo lei”, ha detto. “Solo ora capisco alcuni suoi consigli”.