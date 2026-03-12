Chi era Giacomo Paladino, l’ultimo compagno di Enrica Bonaccorti: la storia d’amore durata 24 anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La morte di Enrica Bonaccorti, avvenuta a 76 anni dopo una lunga malattia, ha riportato al centro dell’attenzione non solo la sua carriera, ma anche la sua vita privata, segnata da amori intensi e da un legame che ha superato ogni altro: quello con Giacomo Paladino, il compagno che le è stato accanto per oltre vent’anni.

La loro storia, vissuta lontano dai riflettori, è stata per Enrica un porto sicuro, un equilibrio costruito giorno dopo giorno e custodito con discrezione. Chi era davvero Giacomo Paladino? Come si sono conosciuti? E perché la conduttrice lo ha sempre definito “la persona più dolce e gentile della mia vita”? Scopriamolo insieme.

Un amore nato lontano dai riflettori e costruito nel tempo

Giacomo Paladino non apparteneva al mondo dello spettacolo. Era un uomo riservato, poco incline alla visibilità, e forse proprio questa sua discrezione aveva conquistato Enrica Bonaccorti in un momento in cui la conduttrice cercava stabilità dopo anni complessi.

La loro relazione nasce negli anni Novanta, quando Enrica è già un volto affermato della televisione italiana. Lui, invece, sceglie di restare nell’ombra, accompagnandola senza mai cercare spazio pubblico. È un amore che cresce lentamente, fatto di quotidianità, di gesti semplici e di una complicità che non ha bisogno di essere esibita.

Enrica ha raccontato più volte che Giacomo era un uomo capace di farla sentire protetta, ascoltata, compresa. Lo descriveva come elegante nei modi, attento, presente senza essere invadente.

La loro storia non è mai stata accompagnata da clamore mediatico, eppure è durata più di molti matrimoni. Per 24 anni sono rimasti uniti, affrontando insieme momenti felici e periodi difficili, fino alla morte di lui, avvenuta nel 2021.

La perdita di Giacomo Paladino e il vuoto che ha lasciato nella vita di Enrica Bonaccorti

La scomparsa di Giacomo Paladino è stata uno dei dolori più profondi nella vita di Enrica Bonaccorti. La conduttrice ha raccontato che, dopo la sua morte, nulla è stato più lo stesso.

Nonostante il tempo trascorso, parlava di lui come di una presenza costante, quasi tangibile. Raccontava episodi che interpretava come segnali: un medico che porta il cognome “Di Giacomo”, una caduta avvenuta in via San Giacomo, coincidenze che lei viveva come piccoli messaggi del suo compagno.

In più occasioni ha spiegato che Giacomo era l’unico uomo con cui si fosse sentita davvero se stessa, senza filtri. Diceva che l’aveva “viziata per 24 anni”, che l’aveva amata con una delicatezza rara, e che se fosse stato ancora accanto a lei l’avrebbe accudita con una cura speciale, soprattutto negli ultimi anni segnati dalla malattia.

Dopo la sua morte, Enrica non ha più voluto legarsi a nessuno. Non per sfiducia, ma per rispetto verso un amore che considerava unico. In un’intervista aveva confessato di sperare di non innamorarsi più, perché quel legame le bastava per una vita intera.

Un amore che continua oltre la vita: il ricordo che ha accompagnato Enrica Bonaccorti fino alla fine

Negli ultimi anni, Enrica Bonaccorti ha parlato spesso di Giacomo Paladino come di una presenza che non l’aveva mai abbandonata. Raccontava di sentirlo vicino nei momenti difficili, come se la sua voce continuasse a guidarla.

Dopo una caduta che le aveva causato la rottura della spalla, aveva spiegato di non aver avuto paura perché si sentiva protetta. Anche durante l’operazione, diceva di aver percepito una sorta di conforto, come se Giacomo fosse lì con lei.

La conduttrice aveva anche raccontato che, dopo la morte del compagno, era tornata a scrivere grazie a lui. Diceva che la sua presenza l’aveva spinta a riprendere la penna in mano, e gli aveva dedicato un libro, come ultimo gesto d’amore.

Il loro legame, durato 24 anni, è stato per Enrica un punto fermo, un rifugio emotivo che l’ha accompagnata fino agli ultimi giorni.

E mentre il pubblico ricorda la conduttrice per la sua carriera brillante, chi l’ha seguita da vicino sa che dietro quella forza c’era anche l’amore silenzioso e profondo di Giacomo Paladino.