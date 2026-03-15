Chi era Antonio Maglio, marito di Maria Stella Calà: il medico che ha cambiato la storia delle Paralimpiadi

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Nel quartiere Ostiense di Roma, una donna vestita di bianco avanza con passo sicuro stringendo la Torcia Olimpica. È Maria Stella Calà, e in quel momento non sta solo partecipando a una cerimonia: sta portando avanti la missione del marito Antonio Maglio, il medico che ha rivoluzionato la percezione della disabilità attraverso lo sport.

Ogni passo è un ricordo, ogni sguardo alla fiamma è un dialogo silenzioso con l’uomo che ha dedicato la vita a restituire dignità e speranza a chi l’aveva perduta. Ma chi era davvero Antonio Maglio? Come è nato il suo progetto visionario? E quale ruolo ha avuto Maria Stella nel custodire e diffondere la sua eredità? Scopriamolo insieme.

Le origini di Antonio Maglio: un medico visionario che ha visto oltre la disabilità

Antonio Maglio nasce in Puglia nel 1912 e cresce in un’Italia che non conosce ancora il concetto moderno di riabilitazione. Dopo la laurea in Medicina, sceglie di dedicarsi alle lesioni del midollo spinale, un campo che all’epoca offriva pochissime prospettive ai pazienti.

Il coraggio di Antonio Maglio e la sua ostinazione a cambiare lo sguardo comune sulla disabilità nel film tv, diretto da Marco Pontecorvo, sulla vita del medico dell’Inail inventore delle Paralimpiadi.

"A muso duro" con @insinnaflavio, prossimamente su @RaiUno. pic.twitter.com/RbS4VboTlu — Rai (@Raiofficialnews) April 26, 2022

La sua carriera prende una svolta decisiva quando entra all’INAIL e diventa direttore del Centro Paraplegici di Ostia – Villa Marina, la prima struttura italiana specializzata nella cura dei mielolesi.

In quegli anni, chi subiva una lesione midollare era destinato a una vita di immobilità e isolamento.

Maglio, invece, vede qualcosa che gli altri non vedono: vede persone, non pazienti. Vede sogni, non limiti.

È uno dei primi a intuire che lo sport può diventare un mezzo di riabilitazione fisica e psicologica, capace di restituire autonomia e dignità.

Il suo lavoro lo porta a collaborare con Ludwig Guttmann, il medico inglese che aveva introdotto la sport-terapia per i veterani di guerra. Da questa collaborazione nasce un’idea destinata a cambiare la storia dello sport mondiale.

La nascita delle Paralimpiadi: il progetto che ha cambiato il mondo

Negli anni Cinquanta, Maglio si batte affinché l’Italia ospiti la nona edizione dei Giochi Internazionali di Stoke Mandeville, competizioni dedicate ai veterani con lesioni spinali. Grazie alla sua determinazione, nel 1960 Roma diventa la sede di un evento storico: per la prima volta, quelle gare vengono organizzate una settimana dopo le Olimpiadi ufficiali e prendono il nome di Paralimpiadi.

L’Italia partecipa con la delegazione più numerosa, formata interamente dai pazienti del Centro di Ostia.

Il risultato è straordinario: 80 medaglie, un primato che va oltre lo sport e diventa un messaggio universale di inclusione.

Maglio non si limita a organizzare un evento: crea un movimento. Introduce discipline come nuoto, basket e atletica leggera, spingendo i suoi ragazzi a superare barriere che fino a quel momento sembravano invalicabili.

Il suo obiettivo non è solo riabilitare, ma restituire diritti, autonomia e una quotidianità possibile.

La storia d’amore con Maria Stella Calà e Antonio Maglio: l’eredità che continua ancora oggi

La vita privata di Antonio Maglio è segnata da un incontro che cambia tutto: quello con Maria Stella Calà, conosciuta in un ascensore. Lei ha 40 anni, lui 60. La differenza d’età non pesa, perché ciò che li unisce è una visione comune della vita e un profondo senso di missione verso gli altri.

Si sposano e restano insieme per sedici anni, fino alla morte di Maglio nel 1988. La coppia non ha figli, ma Maria Stella diventa parte integrante del lavoro del marito, accompagnandolo nelle battaglie e sostenendolo nei momenti più difficili.

Dopo la sua morte, Maria Stella continua a portare avanti la sua eredità. Riceve il Collare d’Oro Paralimpico, partecipa a cerimonie commemorative, incontra studenti e istituzioni, racconta la storia di un uomo che ha cambiato la vita di migliaia di persone.

Nel 2026 viene scelta come Tedofora per Milano Cortina. Per lei non è solo un onore: è un atto d’amore. Mentre percorre i duecento metri con la Torcia Olimpica, racconta di aver sentito Antonio accanto a sé, come se fosse lì, in mezzo alle telecamere e alla folla.

Antonio Maglio oggi: un’eredità che continua a ispirare

Il lavoro di Antonio Maglio non appartiene al passato. È un patrimonio vivo, che continua a influenzare il mondo dello sport, della medicina e della cultura. La sua visione ha aperto la strada a un nuovo modo di intendere la disabilità, basato su diritti, opportunità e inclusione.

Grazie a lui, migliaia di atleti hanno potuto scoprire la forza dello sport come strumento di rinascita.

Grazie a Maria Stella, la sua storia continua a essere raccontata, celebrata e tramandata alle nuove generazioni.