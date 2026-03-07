[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il mondo del pattinaggio artistico italiano continua a regalare storie personali che si intrecciano con quelle sportive. Tra queste c’è anche quella di Vanessa Dalla Vedova, ex atleta e compagna del pattinatore azzurro Niccolò Macii, protagonista negli ultimi anni sulle piste internazionali.

Negli ultimi mesi il nome dell’ex pattinatrice è tornato a circolare con più frequenza, soprattutto dopo l’annuncio del matrimonio con Maci. Una relazione costruita nel tempo, tra allenamenti, trasferte e amicizie condivise nel circuito del ghiaccio.

Ma chi è davvero Vanessa Dalla Vedova, qual è stato il suo percorso nello sport e quando celebrerà le nozze con il campione azzurro? Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Vanessa Dalla Vedova: età, origini e percorso nel pattinaggio

Vanessa Dalla Vedova è un’ex pattinatrice italiana che ha vissuto per anni all’interno del circuito del pattinaggio artistico su ghiaccio. Anche se non ha raggiunto la notorietà mediatica di altri atleti azzurri, il suo nome è noto tra gli addetti ai lavori perché ha condiviso il percorso sportivo con diversi protagonisti della disciplina.

Nata nel Bellunese e cresciuta a Pedavena, si è avvicinata a questa disciplina quando era ancora bambina. Il pattinaggio di figura richiede allenamenti quotidiani, grande disciplina e una forte preparazione atletica. Per questo motivo molti atleti crescono insieme nei club e nelle piste di allenamento, creando rapporti che spesso durano negli anni.

Durante la sua carriera Vanessa Dalla Vedova ha partecipato a competizioni nazionali e a eventi del circuito giovanile. L’esperienza sul ghiaccio le ha permesso di entrare in contatto con diversi pattinatori italiani, tra cui proprio Niccolò Macii, con cui ha iniziato una vera relazione sentimentale.

Carriera sportiva e vita privata con Niccolò Macii

Prima di essere conosciuta dal pubblico come la fidanzata di Niccolò Macii, Vanessa Dalla Vedova ha vissuto per anni nel mondo del pattinaggio artistico su ghiaccio.

I primi allenamenti sono iniziati nella società Ice Angels Feltre, realtà sportiva molto attiva nel territorio veneto e punto di riferimento per molti giovani pattinatori.

Il pattinaggio ha occupato una parte importante della sua adolescenza.

I primi risultati rilevanti sono arrivati già nelle categorie giovanili. Quando era ancora molto giovane, Vanessa Dalla Vedova ha conquistato il titolo italiano nella categoria Principianti durante una competizione disputata al Palavela di Torino. Quel successo le ha dato visibilità nel circuito giovanile e ha segnato l’inizio di un percorso sportivo ricco di soddisfazioni.

Negli anni successivi la pattinatrice veneta ha continuato a partecipare a gare nazionali e a diverse competizioni organizzate nel circuito del Triveneto. Tra i risultati più importanti c’è il secondo posto nella categoria Novice ottenuto in una gara nazionale a Laces, piazzamento che ha confermato i progressi tecnici raggiunti durante la crescita agonistica.

Il passaggio alle categorie successive ha rappresentato un’altra tappa significativa del suo percorso sportivo. Al debutto tra le Novice Advanced ha conquistato un secondo posto in una gara disputata ad Aosta. Il risultato è arrivato nonostante un periodo di preparazione reso più difficile da alcuni problemi fisici che avevano rallentato gli allenamenti nelle settimane precedenti alla competizione.

Nel corso degli anni Vanessa Dalla Vedova ha continuato a ottenere piazzamenti e podi nelle gare nazionali. Nel 2017, dopo una pausa dalle competizioni, è tornata a gareggiare conquistando la medaglia d’oro nella categoria Junior durante una gara del circuito triveneto disputata ad Asiago. Un risultato che ha dimostrato la sua capacità di mantenere un buon livello tecnico anche dopo un periodo lontano dalle piste.

Successivamente ha gareggiato anche nella categoria Senior. In questa fase della carriera ha ottenuto una medaglia di bronzo in una competizione disputata a Torino, uno dei risultati più significativi degli ultimi anni della sua attività agonistica.

Con il tempo Vanessa Dalla Vedova ha scelto di allontanarsi gradualmente dalle gare. Il pattinaggio, però, è rimasto una parte importante della sua vita. Proprio all’interno di questo ambiente ha conosciuto Niccolò Macii, pattinatore milanese oggi tra i protagonisti del pattinaggio di coppia insieme a Sara Conti.

What happens when Sara Conti and Niccolo Maci win home olympics WHAT HAPPENS THEN pic.twitter.com/o6C36eH2k9 — Chu ⛸️ (@chu_sk8terboi) October 25, 2025

La relazione tra i due è nata dopo la fine del rapporto sentimentale tra Maci e la partner sportiva. Negli anni il loro legame si è rafforzato fino alla decisione di sposarsi e iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme.

Quando si sposano Vanessa Dalla Vedova e Niccolò Maci

Il matrimonio tra Vanessa Dalla Vedova e Niccolò Macii è previsto per il 29 agosto 2026. La cerimonia si terrà a Cappella Maggiore, piccolo comune in provincia di Treviso, territorio a cui la coppia è molto legata.

L’evento riunirà amici, familiari e diversi volti del pattinaggio artistico italiano. Tra gli invitati ci sarà anche Sara Conti, che parteciperà alla cerimonia insieme al nuovo compagno Tim Dieck, danzatore tedesco che ha gareggiato sotto la bandiera spagnola tra i protagonisti delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Dopo anni di relazione, la decisione di sposarsi segna l’inizio di una nuova fase della loro vita insieme, mentre il pattinaggio continua a essere una presenza importante nelle loro esperienze e nei legami costruiti negli anni.