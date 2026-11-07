Chi è Su Burcu Yazgı Coşkun, la Canfeza di Racconto di una notte: età, carriera e vita privata

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Negli ultimi mesi il pubblico italiano ha imparato a conoscerla grazie al ruolo di Canfeza nella serie turca Racconto di una notte, ma Su Burcu Yazgı Coşkun è già da tempo uno dei giovani volti più apprezzati della televisione turca. L’attrice, protagonista anche di Tutto per la mia famiglia, ha conquistato i telespettatori con il suo talento e la sua capacità di interpretare personaggi complessi e intensi.

La sua popolarità è cresciuta ulteriormente dopo l’arrivo delle fiction turche sulle reti Mediaset e la partecipazione a Verissimo ha acceso ancora di più la curiosità del pubblico italiano. Quanti anni ha Su Burcu Yazgı Coşkun? Quali serie televisive l’hanno resa famosa? E cosa si sa della sua vita privata?

Chi è Su Burcu Yazgı Coşkun e quanti anni ha

Su Burcu Yazgı Coşkun è nata a Istanbul il 15 aprile 2005 ed è considerata una delle attrici più promettenti della nuova generazione della televisione turca.

L’attrice ha origini anche albanesi grazie alla madre e ha coltivato fin da bambina il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Per seguire la sua passione ha frequentato il dipartimento teatrale della scuola superiore di belle arti di Beyoğlu, iniziando presto a costruire il proprio percorso artistico.

La sua carriera è cominciata quando aveva appena sei anni, dimostrando fin da subito una grande naturalezza davanti alle telecamere.

Da Tutto per la mia famiglia a Racconto di una notte

Il debutto televisivo è arrivato nel 2011 con la serie Farklı Boyut, dove ha interpretato il personaggio di Dilşad.

Negli anni successivi ha preso parte a numerose produzioni televisive turche, conquistando sempre più spazio nel panorama delle fiction. La popolarità internazionale è arrivata soprattutto grazie al personaggio di Asiye Eren nella serie Tutto per la mia famiglia, trasmessa con successo anche in Italia.

Successivamente ha ottenuto il ruolo di Canfeza in Racconto di una notte, una delle fiction turche più seguite dal pubblico di Canale 5. Molti telespettatori ricordano inoltre la sua partecipazione a La forza di una donna, dove ha interpretato la protagonista Bahar da giovane.

La vita privata dell’attrice e la passione per l’Italia

Nonostante il crescente successo, Su Burcu Yazgı Coşkun protegge con grande attenzione la propria vita privata.

Sui social network preferisce condividere immagini dei set televisivi, dei viaggi e delle esperienze professionali piuttosto che dettagli sulla sua sfera sentimentale. Al momento non sono note relazioni ufficiali e l’attrice ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato.

Tra le sue passioni c’è anche l’Italia, paese che ha visitato in diverse occasioni e che apprezza particolarmente. Non a caso il pubblico italiano continua a seguirla con interesse grazie ai personaggi interpretati nelle serie turche di maggior successo degli ultimi anni.