Chi è Serena Padovano, la fidanzata di Manuel Bortuzzo: età, carriera e storia della coppia

Dopo anni segnati da vicende personali difficili e relazioni finite sotto i riflettori, Manuel Bortuzzo sembra aver ritrovato un equilibrio accanto a Serena Padovano, la giovane donna che ha scelto di presentare pubblicamente sui social. Il nuotatore, diventato un simbolo di resilienza dopo la sparatoria del 2019, oggi appare sereno e concentrato su una nuova fase della sua vita. La storia con Serena nasce lontano dai clamori mediatici e restituisce l’immagine di un rapporto semplice, spontaneo e vissuto con discrezione.

Chi è Serena Padovano? Qual è la sua età? E come si è sviluppata la relazione con Manuel Bortuzzo? Scopriamolo insieme.

Chi è Serena Padovano: età, studi e una vita lontana dai riflettori

Serena Padovano ha 24 anni e arriva da un percorso accademico brillante. Si è laureata in Scienze farmaceutiche presso l’Università Federico II di Napoli, come mostrano le foto della sua proclamazione pubblicate sul suo profilo Instagram: abito rosa, corona d’alloro e un sorriso che racconta l’emozione di un traguardo importante.

È nata a fine ottobre, dettaglio che emerge dalle immagini dei suoi compleanni, sempre festeggiati in modo semplice e circondate da pochi amici.

Nonostante la relazione con uno degli atleti più seguiti degli ultimi anni, Serena mantiene un profilo riservato. Non cerca visibilità, non cavalca l’attenzione mediatica e preferisce condividere solo frammenti della sua quotidianità. È proprio questa discrezione ad aver colpito Manuel, che ha scelto di ufficializzare la relazione con un post molto dolce.

“Sei entrata nella mia vita in punta di piedi, ma hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa”, ha scritto il nuotatore, accompagnando la frase con una serie di scatti che li mostrano complici, sorridenti, immersi in momenti di normalità: cene, mare, passeggiate. Serena ha risposto con un semplice cuore, gesto che conferma la volontà di proteggere un rapporto ancora giovane ma già molto intenso.

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Serena Padovano: come è iniziata

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Serena Padovano nasce in modo del tutto casuale. Lo ha raccontato lo stesso atleta in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che non ci sono stati social, messaggi o presentazioni formali.

Si sono incontrati a una festa, hanno iniziato a parlare e si sono dimenticati perfino di dire i loro nomi. Solo dopo quasi un’ora, Manuel si è presentato. Serena ha fatto lo stesso. Tutto molto naturale, come se si conoscessero da tempo.

Per Manuel, reduce da anni complicati, questo incontro rappresenta una svolta. Dopo la fine della relazione con Lulù Selassié, nata nella casa del Grande Fratello Vip e conclusa con una denuncia per stalking nei confronti della ragazza, il nuotatore aveva bisogno di ritrovare serenità.

Una fase di equilibrio era arrivata con Costanza Di Stefano, conosciuta tramite social, ma anche quella storia si era chiusa senza clamore.

Con Serena, invece, Manuel sembra aver trovato un ritmo diverso: meno esposizione, più normalità, più spazio per costruire qualcosa lontano dalle pressioni esterne. Lo confermano le sue parole: “Sono felice. Voglio godermi questo momento e continuare a cercare la mia versione migliore”.

Il passato sentimentale di Manuel Bortuzzo e il nuovo equilibrio con Serena

Prima dell’arrivo di Serena, la vita sentimentale di Manuel Bortuzzo era stata spesso al centro del gossip. La storia con Lulù Selassié aveva attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto perché nata davanti alle telecamere. Una volta usciti dal programma, però, la relazione aveva mostrato fragilità che li avevano portati alla rottura.

Negli anni successivi, la vicenda si era complicata fino alla condanna di Lulù per stalking, con pena sospesa.

La frequentazione con Costanza Di Stefano aveva rappresentato un momento di calma, utile a ritrovare fiducia dopo un periodo molto pesante. Ma è con Serena Padovano che Manuel sembra aver trovato una dimensione più stabile, fatta di piccoli gesti e di una quotidianità che non ha bisogno di riflettori.

Oggi il nuotatore appare concentrato sul presente, tra sport, passioni e una relazione che gli permette di guardare avanti con maggiore serenità.