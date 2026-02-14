Chi è Saul Nanni: età, carriera e vita privata dell’attore fidanzato di Deva Cassel

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il nome di Saul Nanni è diventato familiare al grande pubblico grazie a una serie di ruoli sempre più importanti e a una presenza scenica che unisce talento e naturalezza. Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta anche per la relazione con Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, conosciuta sul set de Il Gattopardo.

La sua storia personale e professionale è ricca di tappe che meritano di essere raccontate. Chi è davvero Saul Nanni? Qual è il percorso che lo ha portato al successo? E come vive oggi la sua vita privata accanto a Deva Cassel? Scopriamolo insieme.

Le origini di Saul Nanni: età, famiglia e formazione

Saul Nanni nasce a Bologna il 4 febbraio 1999 e cresce a San Lazzaro di Savena insieme ai genitori, entrambi medici, e ai fratelli Gioele e Aurora. L’ambiente familiare è sereno e lontano dai riflettori, ma fin da giovanissimo mostra una forte curiosità per il cinema e la recitazione.

A tredici anni muove i primi passi sul set come comparsa in La Certosa di Parma e Questo nostro amore 70, esperienze che lo avvicinano al mondo della fiction italiana.

Dopo il liceo si trasferisce a Milano per studiare cinema all’Università Cattolica del Sacro Cuore. La scelta segna un passaggio importante, perché gli permette di affiancare la formazione accademica ai primi ruoli significativi.

La sua altezza di 1,80 m, il volto pulito e la capacità di adattarsi a registri diversi lo rendono un interprete versatile, pronto a passare dalla commedia al dramma con naturalezza.

La carriera: dagli esordi Disney ai film di Muccino e Netflix

Il primo vero successo arriva con Alex & Co., la sitcom Disney Channel che lo vede tra i protagonisti dal 2015 al 2017. Il ruolo di Christian gli regala popolarità tra i più giovani e lo porta anche al cinema con Come diventare grandi nonostante i genitori, accanto a Matthew Modine, Margherita Buy e Giovanna Mezzogiorno.

Parallelamente entra nel cast di serie molto seguite come Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Scomparsa, consolidando la sua presenza nella fiction italiana.

Nel 2018 Pupi Avati lo sceglie per Il fulgore di Dory, un ruolo più complesso che gli permette di mostrare una maturità interpretativa diversa.

Gli anni successivi sono un susseguirsi di progetti:

Mio fratello rincorre i dinosauri, tratto dal romanzo di Giacomo Mazzariol

I ragazzi dello Zecchino d’Oro

Made in Italy, ambientata nella moda degli anni ’70

Il pubblico internazionale lo conosce grazie ai film Netflix Sotto il sole di Riccione e Love & Gelato, mentre nel 2022 arriva la svolta drammatica con Brado di Kim Rossi Stuart. La sua interpretazione gli vale il Globo d’Oro Giovane Promessa 2023 e una candidatura ai Nastri d’Argento.

Nel 2024 interpreta un giovane Rocco Siffredi nella serie Supersex e partecipa al film di Gabriele Muccino Fino alla fine.

Nello stesso periodo viene scelto per il ruolo di Tancredi Falconeri ne Il Gattopardo, produzione Netflix che lo porta a lavorare accanto a Deva Cassel.

Saul Nanni e Deva Cassel: la storia d’amore nata sul set

La relazione tra Saul Nanni e Deva Cassel nasce proprio durante le riprese de Il Gattopardo. Dopo pochi giorni di lavoro insieme, Deva gli scrive un messaggio per conoscersi meglio e creare sintonia tra i personaggi. Da un semplice bicchiere di vino nasce un legame che diventa presto una storia d’amore.

La coppia ufficializza la relazione nel 2023, debuttando insieme alla sfilata Dior Haute Couture a Parigi. Oggi vivono tra Roma e Parigi, alternando set, impegni di moda e progetti personali.

Saul ha raccontato più volte quanto il rapporto con Deva sia naturale e lontano dalle dinamiche dei personaggi che interpretano ne Il Gattopardo, sottolineando come la loro complicità sia cresciuta giorno dopo giorno.

Oltre alla carriera da attore, Saul Nanni ha lavorato anche come modello per campagne Armani e Benetton, confermando una presenza sempre più forte nel panorama dello spettacolo italiano e internazionale.