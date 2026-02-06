Chi è Rossella, moglie di Ivano dei Cugini di Campagna: età, vita privata e la loro storia d’amore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La vita privata di Ivano Michetti, storico chitarrista dei Cugini di Campagna, è sempre stata avvolta da grande riservatezza.

Accanto a lui, da molti anni, c’è Rossella, una donna che ha scelto di restare lontana dai riflettori ma che ha avuto un ruolo fondamentale nei momenti più delicati della vita del musicista. La loro storia è fatta di complicità, sostegno e scelte condivise, anche nei periodi più difficili, come l’ictus che ha colpito Ivano nel 2020. Chi è Rossella? Qual è il suo percorso? E come si è sviluppato il loro legame nel corso degli anni? Scopriamolo insieme.

Chi è Rossella moglie di Ivano Michetti: età, vita privata e un passato lontano dalla TV

Di Rossella non si conoscono molti dettagli, perché ha sempre preferito mantenere un profilo discreto. Non è un volto televisivo e non ha mai cercato visibilità, se non in rare occasioni legate alla carriera del marito.

La sua prima apparizione risale agli anni Settanta, quando Ivano le chiese di partecipare a un esperimento musicale durante gli esordi dei Cugini di Campagna. In quell’occasione, Rossella prestò la voce ad alcune parole del brano “Anima Mia”, diventato poi un successo intramontabile.

Per decenni è rimasta lontana dalle telecamere, fino al 2021, quando ha deciso di intervenire a Domenica Live per raccontare la difficile riabilitazione del marito dopo l’ictus. È stata lei a trovarlo in condizioni critiche e a chiamare i soccorsi, intuendo immediatamente la gravità della situazione.

Il suo racconto, semplice e diretto, ha mostrato la forza di una donna che ha affrontato la malattia del compagno con lucidità e amore.

La carriera di Ivano e il ruolo di Rossella dietro le quinte

Mentre Ivano Michetti costruiva la sua carriera con i Cugini di Campagna, Rossella ha sempre rappresentato un punto fermo nella sua vita. Non ha mai cercato di inserirsi nel mondo dello spettacolo, ma ha seguito da vicino ogni tappa del percorso artistico del marito, sostenendolo nelle scelte professionali e nei momenti più complessi.

Il loro legame è stato raccontato anche nel 2024, quando Rossella ha dedicato parole affettuose a Ivano durante un collegamento con Verissimo. Lo ha descritto come un uomo particolare, capace di unire dolcezza e determinazione, qualità che l’hanno conquistata fin dal primo incontro.

Ha spiegato che Ivano è un “capo” dentro e fuori dalla famiglia, una figura forte che però sa mostrare un lato profondamente sensibile.

Il loro rapporto è cresciuto lontano dai riflettori, costruito su una quotidianità semplice e su una complicità che ha resistito al tempo e alle difficoltà.

La loro storia d’amore: un legame che supera prove e silenzi

La storia d’amore tra Rossella e Ivano dei Cugini di Campagna è una delle più riservate del panorama musicale italiano. Nonostante la notorietà del chitarrista, la coppia ha sempre scelto di proteggere la propria intimità.

Il momento più difficile è arrivato nel 2020, quando Ivano è stato colpito da un ictus che lo ha costretto a un lungo ricovero e a un intervento al cuore. Rossella è stata al suo fianco fin dal primo istante, raccontando poi in TV la paura di quei giorni e la forza necessaria per affrontarli.

La riabilitazione è stata lunga, ma la presenza costante di Rossella ha rappresentato un sostegno fondamentale. Nel 2025, la coppia è tornata insieme davanti alle telecamere nel programma La Volta Buona, mostrando una serenità ritrovata e un legame ancora più forte.

La loro storia è fatta di discrezione, rispetto e un affetto che ha superato prove importanti. Rossella continua a essere una presenza silenziosa ma essenziale nella vita del musicista, confermando quanto il loro rapporto sia solido e autentico.