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Il finale di Temptation Island 2026 ha lasciato un’onda lunga di emozioni e colpi di scena. Tra le storie che hanno continuato a far discutere anche dopo il falò, quella di Cristian Mascolino e Soraya Sabetta è sicuramente la più chiacchierata. La loro separazione sembrava aver lasciato uno spiraglio aperto, almeno nelle intenzioni di lei, ma la realtà fuori dal villaggio ha preso una direzione completamente diversa. Cristian ha infatti iniziato a frequentare Nicole Cena, una delle tentatrici dell’edizione, riportandola immediatamente al centro dell’attenzione.

Ma chi è Nicole? Come è nata la sua conoscenza con Cristian? E quale percorso l’ha portata fino al reality di Canale 5?

Cristian e Nicole dopo Temptation Island 2026: come è iniziata la frequentazione

Il confronto “un mese dopo” ha mostrato una Soraya diversa, più consapevole e pronta ad assumersi le responsabilità di ciò che era accaduto durante il percorso. Ha raccontato di aver cercato Cristian appena tornata a casa, spinta dal desiderio di chiarire e di recuperare almeno un rapporto civile. Secondo il suo racconto, il loro incontro era stato carico di emozioni, con lacrime e un addio sereno, ma senza alcuna possibilità di ricominciare.

Quando è arrivato il turno di Cristian, la narrazione ha preso una piega inattesa. Si era parlato di un possibile avvicinamento con un’altra tentatrice, ma lui ha spiegato che la persona con cui aveva iniziato a sentirsi era Nicole Cena, conosciuta nel villaggio. La frequentazione sarebbe iniziata pochissimi giorni dopo il falò, un dettaglio che ha sorpreso il pubblico e che ha mostrato quanto la sua storia con Soraya fosse ormai arrivata al capolinea.

Nicole, durante il programma, non era stata al centro di clip o momenti particolarmente evidenti, e forse proprio per questo la notizia ha colpito ancora di più. La loro conoscenza è cresciuta lontano dalle telecamere, in un contesto più spontaneo, dove Cristian ha trovato una persona con cui sentirsi libero di ricominciare.

Chi è Nicole Cena: età, origini e vita privata della tentatrice di Temptation Island 2026

Nicole Cena ha 22 anni ed è originaria di Livorno Ferraris, un comune in provincia di Vercelli. Nonostante la sua giovane età, ha già costruito un percorso ricco di esperienze nel mondo dello spettacolo e della moda. La sua presenza sui social è molto seguita, con contenuti che spaziano tra shooting fotografici, lifestyle e collaborazioni con brand.

La sua vita sentimentale era già nota al pubblico prima del reality: Nicole è stata legata al cantante Deddy, ex concorrente di Amici. La relazione era stata molto seguita sui social, soprattutto durante l’estate del 2025, quando la coppia aveva condiviso una vacanza in Egitto. Dopo la rottura, Nicole aveva preferito mantenere un profilo più riservato, fino al ritorno sotto i riflettori grazie a Temptation Island 2026.

Oggi il suo nome è associato alla nuova frequentazione con Cristian Mascolino, che l’ha riportata al centro del gossip televisivo. Una storia che, pur nata lontano dalle dinamiche del villaggio, ha catturato l’attenzione degli spettatori per la sua spontaneità e per il tempismo con cui è arrivata.

La carriera di Nicole Cena: TV, concorsi di bellezza e presenza social

Nicole non è un volto improvvisato del mondo televisivo. Prima di Temptation Island 2026, aveva partecipato a diversi programmi, mostrando una naturalezza che l’ha resa riconoscibile al pubblico. Ha preso parte a sfide televisive, sketch comici e format di intrattenimento, costruendo passo dopo passo una presenza sempre più solida.

Parallelamente ha coltivato la passione per i concorsi di bellezza, dove ha ottenuto numerosi riconoscimenti locali. Tra le fasce conquistate ci sono titoli come Miss Ivrea, Miss Rdl e Miss Toro, mentre nel 2025 è entrata nella Top 25 di Miss Mondo Italia, confermando la sua crescita nel settore.

Oggi Nicole lavora come modella e content creator, con una community che continua ad ampliarsi. La sua partecipazione a Temptation Island 2026 ha dato ulteriore slancio alla sua visibilità, e la nuova frequentazione con Cristian Mascolino ha contribuito a renderla uno dei volti più discussi dell’estate televisiva.