Gülenay Kalkan, chi è l’attrice che interpreta Feride in Forbidden Fruit: età, carriera e marito

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gülenay Kalkan è uno dei volti più eleganti e intensi della fiction turca contemporanea. Il pubblico internazionale la conosce grazie al ruolo di Feride in Forbidden Fruit (Yasak Elma), personaggio che unisce rigore, tradizione e una presenza scenica capace di dominare ogni episodio. Inoltre, la sua storia personale attraversa teatro, cinema, televisione e momenti privati che hanno segnato profondamente la sua vita. Chi è Gülenay Kalkan? Qual è il suo percorso artistico? E cosa sappiamo della sua vita privata?

Chi è Gülenay Kalkan: origini, formazione e carriera tra teatro, cinema e serie TV

Gülenay Kalkan nasce ad Ankara il 26 aprile 1959. Cresce nella capitale turca e sviluppa fin da giovane una forte passione per la recitazione. Per coltivarla, studia al Conservatorio Statale di Ankara, dove si forma con disciplina e rigore. Inoltre, il teatro diventa il suo primo palcoscenico: dopo il diploma, entra nelle compagnie locali e inizia a costruire una carriera solida e rispettata.

Nel 1991 debutta nel suo primo film, aprendo così la strada a una lunga serie di progetti televisivi. Negli anni successivi recita in numerose serie turche di grande successo, tra cui Bugünün Saraylisi (2013), Anne (2016) e Parla con tuo marito (2015). Ogni ruolo le permette di mostrare una sensibilità diversa, sempre elegante e sempre precisa. Inoltre, la sua presenza scenica conquista registi e pubblico, rendendola una delle attrici più riconoscibili della TV turca.

La popolarità internazionale arriva con Forbidden Fruit (Yasak Elma), dove entra nel cast nel 2020. Da quel momento, il suo nome supera i confini della Turchia e raggiunge milioni di spettatori in Europa e nel Medio Oriente.

Feride in Forbidden Fruit e la vita privata di Gülenay Kalkan

In Forbidden Fruit, Gülenay Kalkan interpreta Feride, madre di Çağatay (Berk Oktay). Feride appartiene all’alta società di Istanbul e rappresenta una figura rigida, elegante e profondamente legata alle tradizioni. Inoltre, il suo rapporto con Yildiz (Eda Ece) crea tensioni, scontri e momenti che il pubblico segue con grande coinvolgimento. La sua interpretazione dona al personaggio una forza che rende Feride una presenza costante e decisiva nella trama.

Nella vita privata, Gülenay Kalkan vive una storia d’amore intensa con l’attore Tarık Ünlüoğlu, che sposa nel 2013. Il loro legame diventa un punto fermo nella vita dell’attrice, ma nel 2019 Tarık muore a causa di una malattia, lasciando un vuoto profondo. Gülenay affronta questo dolore con grande dignità e continua a ricordarlo come il suo vero amore.

Inoltre, l’attrice mantiene un rapporto speciale con Işıl Yücesoy, collega e amica del cuore, conosciuta dal pubblico italiano per il ruolo di Nihayet nella soap La notte nel cuore. La loro amicizia rappresenta una delle colonne emotive della vita di Gülenay, che spesso la cita come una presenza fondamentale.

Le altre serie di Gülenay Kalkan e il suo percorso nel mondo dello spettacolo

Oltre a Forbidden Fruit, Gülenay Kalkan costruisce una carriera ricca di ruoli che mostrano la sua versatilità. Negli anni interpreta personaggi intensi in serie come Bugünün Saraylisi, dove porta in scena una figura complessa e raffinata, e Anne, dramma familiare che le permette di esprimere una sensibilità profonda.

Inoltre, partecipa a Parla con tuo marito, progetto che conferma la sua capacità di muoversi tra generi diversi senza perdere eleganza. Con queste esperienze, l’attrice consolida una reputazione solida nel panorama televisivo turco e continua a essere scelta per ruoli che richiedono presenza scenica e maturità interpretativa.