Chi è Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, e chi è la futura moglie Sole Galanti: età, lavoro storia d’amore

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In casa Lorella Cuccarini si respira aria di festa. Secondo le ultime indiscrezioni, il figlio minore della showgirl, Giorgio Capitta, sarebbe pronto a compiere un passo importante: sposare la compagna Sole Galanti, figura già molto vicina alla famiglia non solo sul piano affettivo ma anche professionale. La notizia ha subito attirato l’attenzione del pubblico, affezionato alla storia familiare della conduttrice e curiosissimo di conoscere meglio la coppia.

Il matrimonio rappresenta un nuovo capitolo per Giorgio, che ha costruito un percorso lontano dai riflettori, e per Sole, già parte integrante del mondo Cuccarini grazie al suo lavoro nella moda.

Ma chi è davvero Giorgio Capitta? E chi è la donna che sta per diventare sua moglie? Qual è il rapporto con Lorella Cuccarini e come si stanno preparando alle nozze? Scopriamolo insieme.

Chi è Giorgio Capitta: età, lavoro e il legame con la famiglia Cuccarini

Giorgio Capitta è uno dei quattro figli di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, produttore discografico e televisivo. Nato nel 2000 insieme alla sorella gemella Chiara, è il più giovane della famiglia e ha sempre mantenuto un profilo riservato, in linea con l’educazione ricevuta dai genitori.

La showgirl, infatti, ha più volte raccontato di aver cercato di proteggere i figli dall’esposizione mediatica, lasciando che ognuno di loro costruisse la propria identità lontano dai riflettori.

Giorgio ha scelto un percorso professionale che unisce passione e creatività: lavora come deejay con il nome d’arte Dymsa, esibendosi in diversi club italiani e costruendo passo dopo passo una carriera musicale autonoma.

Il suo profilo social è privato, segno di una volontà precisa di mantenere la vita personale separata da quella artistica, mentre la pagina dedicata ai suoi progetti musicali è l’unico spazio pubblico in cui condivide aggiornamenti.

La famiglia Cuccarini‑Capitta è sempre stata molto unita. Lorella ha raccontato più volte di aver cercato un equilibrio tra rigore e affetto, educando i figli a essere indipendenti ma sempre legati ai valori familiari.

Giorgio, come gli altri fratelli, ha seguito un percorso di studi solido: ha conseguito una laurea in Business Administration, prima di dedicarsi completamente alla musica elettronica, una passione che condivide con il padre.

Chi è Sole Galanti: età, lavoro e il rapporto con Lorella Cuccarini

La futura sposa, Sole Galanti, è una figura già molto conosciuta nell’ambiente della moda e dello spettacolo. Lavora come stylist e brand consultant, collaborando con diversi artisti e professionisti del settore.

Il suo nome è particolarmente legato a quello di Lorella Cuccarini, di cui cura l’immagine televisiva e i look per servizi fotografici e apparizioni pubbliche. Un ruolo che l’ha portata a instaurare un rapporto di fiducia e affetto con la showgirl, ben prima che la relazione con Giorgio diventasse di dominio pubblico.

Sole è una professionista stimata, con un gusto raffinato e una forte presenza nel mondo fashion. La sua figura è molto apprezzata anche dietro le quinte, dove si occupa di costruire identità visive coerenti e riconoscibili per i personaggi con cui lavora.

La relazione con Giorgio è sempre stata vissuta con discrezione, senza eccessi social o esposizioni mediatiche. Una scelta che rispecchia perfettamente lo stile della famiglia Cuccarini, da sempre attenta a proteggere la propria sfera privata.

Secondo le indiscrezioni, la coppia sarebbe pronta a compiere il grande passo nel 2026, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. L’idea delle nozze, però, ha già acceso la curiosità dei fan, affascinati dal legame tra Sole e la famiglia Capitta.

La famiglia Cuccarini tra tradizione, valori e un nuovo matrimonio in arrivo

Il matrimonio di Giorgio rappresenta un nuovo capitolo per una famiglia che, negli anni, ha sempre mantenuto un equilibrio tra vita pubblica e vita privata.

Lorella Cuccarini e Silvio Testi, sposati dal 1991, hanno costruito un nucleo solido, attraversando momenti difficili ma restando sempre uniti. I quattro figli – Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio – hanno seguito percorsi diversi, ma tutti caratterizzati da studio, impegno e discrezione.

Sara, la primogenita, lavora nel settore immobiliare; Giovanni ha studiato Economia, Filosofia e Politica a Londra e ha collaborato come autore televisivo; Chiara e Giorgio, i gemelli, hanno completato studi economici prima di intraprendere strade personali.

Giorgio, in particolare, ha trovato nella musica la sua dimensione, mentre Sole Galanti è diventata una presenza costante nella sua vita e in quella della famiglia.

Il rapporto tra Lorella e i figli è sempre stato raccontato con grande sincerità. La showgirl ha spiegato di aver cercato di unire disciplina e affetto, proteggendo i ragazzi dall’esposizione mediatica e lasciando che ognuno di loro costruisse la propria strada.

Il possibile matrimonio di Giorgio e Sole rappresenta quindi un momento di gioia che si inserisce perfettamente nella storia familiare della Cuccarini, fatta di valori, unione e rispetto reciproco.