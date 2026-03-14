Chi è Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani: età, carriera e la crisi che stanno vivendo

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Il racconto di Francesca Cipriani nel salotto televisivo di Storie al Bivio ha riportato l’attenzione su una delle coppie più seguite degli ultimi anni. La showgirl, da sempre abituata a mostrarsi con un sorriso contagioso, ha scelto di parlare apertamente del momento difficile che sta vivendo con il marito Alessandro Rossi, sposato nel 2022 dopo una storia nata all’improvviso e cresciuta tra gesti romantici e dichiarazioni pubbliche.

Oggi, però, l’atmosfera è cambiata e Francesca ha ammesso di aver lasciato la casa coniugale. Chi è davvero Alessandro Rossi? Qual è il percorso professionale che lo ha portato lontano dal mondo dello spettacolo? E cosa ha incrinato un rapporto che sembrava destinato a un futuro sereno? Scopriamolo insieme.

Alessandro Rossi: età, origini e carriera dell’imprenditore che ha conquistato Francesca Cipriani

Alessandro Rossi, classe 1991, è originario di Cesenatico e ha costruito la sua carriera nel settore dell’edilizia e dell’arredamento d’interni. Lavora come imprenditore all’interno dell’azienda EDIL GEO, realtà che opera tra ristrutturazioni, progettazione e soluzioni per la casa.

Pur non appartenendo al mondo dello spettacolo, Alessandro è diventato un volto noto al grande pubblico grazie alla relazione con Francesca Cipriani, che lo ha presentato ufficialmente sui social nell’estate del 2021.

Il pubblico televisivo lo ricorda soprattutto per la sua apparizione al Grande Fratello Vip 2021, quando entrò nella Casa per sorprendere Francesca con una proposta di matrimonio che fece il giro del web. Un gesto plateale, romantico e perfettamente in linea con il carattere espansivo della showgirl.

Da quel momento, Alessandro è diventato una presenza costante accanto a lei, partecipando a interviste di coppia e condividendo momenti di vita quotidiana sui social, dove oggi conta migliaia di follower.

Il matrimonio arriva nel dicembre 2022, celebrato tra emozione, abiti bianchi e la promessa di costruire una famiglia. La coppia, infatti, ha sempre dichiarato di desiderare un figlio, tanto da aver già scelto un nome per una futura bambina: Stella.

Tuttavia, dietro le immagini perfette dei social, qualcosa ha iniziato a incrinarsi.

La crisi tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: maternità, pressioni e fragilità personali

Durante l’intervista con Monica Setta, Francesca Cipriani ha raccontato con sincerità il momento difficile che sta attraversando.

La crisi nasce da un tema delicato: il desiderio di maternità. A 42 anni, Francesca sente che il tempo corre veloce e che la scelta di diventare madre non può più essere rimandata. Alessandro, invece, chiede di aspettare.

Questa differenza di visione ha generato tensioni crescenti, aggravate dagli attacchi che la showgirl riceve quotidianamente sui social.

Gli utenti le chiedono perché non riesca ad avere un figlio, trasformando una questione intima in un bersaglio pubblico. Francesca ha raccontato di sentirsi ferita da queste domande, soprattutto perché il desiderio di diventare madre è reale e profondo.

La showgirl ha spiegato di aver fatto le valigie e di essere andata via da casa, senza sapere se la separazione sarà definitiva. Le sue parole rivelano una fragilità che spesso il pubblico non vede, abituato a un’immagine solare e ironica.

La crisi, però, non riguarda solo la maternità. Francesca ha parlato anche del suo passato, segnato da bullismo, violenze psicologiche e un rapporto complesso con il proprio corpo.

La chirurgia estetica, spesso oggetto di critiche, per lei è stata una forma di rinascita, un modo per ricostruire un’immagine di sé che sentiva distrutta.

Alessandro, da parte sua, non ha mai nascosto di essere contrario a nuovi interventi, ma conosce le ferite che hanno portato Francesca a compiere certe scelte.

La coppia, quindi, si trova oggi a fare i conti con un intreccio di desideri, paure e aspettative che richiede tempo e dialogo.

La storia d’amore tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: dagli inizi travolgenti al bivio di oggi

La relazione tra Francesca e Alessandro nasce in modo spontaneo e immediato. Lei ha raccontato che, dopo il primo incontro, lui la conquistò con messaggi affettuosi, fiori e perfino piadine e tortellini romagnoli, sapendo bene quanto lei fosse golosa.

Un corteggiamento genuino, che ha portato la coppia a non lasciarsi più. Il matrimonio del 2022 sembrava l’inizio di una favola moderna, con progetti condivisi e il sogno di diventare genitori.

Negli ultimi mesi, però, la distanza emotiva è cresciuta, fino alla decisione di Francesca di lasciare la casa coniugale. Alcune indiscrezioni parlano anche di un presunto figlio segreto di Alessandro, voce mai confermata ma che ha alimentato il gossip.

Il futuro è incerto, ma la storia tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi resta una delle più seguite, perché unisce amore, fragilità e il desiderio di costruire qualcosa di autentico.