Chi è Afrojack, marito di Elettra Lamborghini: età, carriera, vita privata e il loro progetto di famiglia

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La presenza di Elettra Lamborghini sul palco e in televisione è sempre accompagnata da una curiosità crescente verso la sua vita privata, soprattutto da quando accanto a lei c’è Afrojack, uno dei DJ più influenti della scena internazionale. La loro storia, nata lontano dai riflettori italiani, è diventata un punto fermo nella vita della cantante, che non perde occasione per mostrare quanto questo legame sia importante.

Il pubblico si chiede spesso chi sia davvero l’uomo che ha conquistato il cuore di Elettra Lamborghini. Qual è il suo percorso professionale? Com’è nata la loro storia d’amore? E quali sono i loro progetti di famiglia? Scopriamolo insieme.

Chi è Afrojack: età, origini e una carriera che lo ha portato ai vertici della musica elettronica

Afrojack, all’anagrafe Nick van de Wall, è nato nel 1987 nei Paesi Bassi ed è oggi uno dei DJ e produttori più richiesti al mondo. Cresciuto in un ambiente multiculturale, con radici che affondano anche nel Suriname, si avvicina alla musica fin da bambino, iniziando a suonare il pianoforte a soli cinque anni.

Durante l’adolescenza scopre la musica elettronica e capisce immediatamente che quello sarà il suo futuro. Lavora ai primi progetti in camera da letto, sperimentando suoni e software che all’epoca erano ancora poco diffusi. La svolta arriva nel 2007, quando sceglie il nome d’arte Afrojack e fonda la sua etichetta, Wall Recordings.

Il successo internazionale esplode nel 2010 con Take Over Control, brano che domina le classifiche e lo porta a collaborare con artisti come David Guetta, Pitbull, Ne-Yo e molti altri. Da quel momento la sua carriera diventa un susseguirsi di festival, premi e produzioni che lo consacrano come uno dei protagonisti assoluti della scena dance mondiale.

Oggi Afrojack è considerato un punto di riferimento per la musica elettronica, con un patrimonio professionale costruito tra tour globali, collaborazioni prestigiose e un ruolo sempre più centrale nell’industria musicale.

La storia d’amore con Elettra Lamborghini: un incontro inatteso diventato un legame indissolubile

Il primo incontro tra Elettra Lamborghini e Afrojack avviene nel 2018 durante un festival musicale. Per lui è un colpo di fulmine immediato, mentre Elettra racconta di aver percepito fin da subito una sintonia particolare, anche se inizialmente ha preferito procedere con cautela.

La relazione diventa ufficiale pochi mesi dopo, quando i due appaiono insieme agli MTV Music Awards. Da quel momento non si separano più, costruendo un rapporto fatto di complicità, rispetto e una sorprendente normalità, nonostante entrambi vivano sotto i riflettori.

Il matrimonio arriva il 26 settembre 2020, con una cerimonia elegante e molto partecipata. Elettra ha sempre descritto Afrojack come un uomo capace di farla sentire amata e protetta, un compagno che considera anche un amico e un confidente.

La loro unione è diventata un punto fermo nella vita della cantante, che negli ultimi anni ha affrontato nuove sfide professionali, tra cui programmi televisivi di grande successo e partecipazioni musicali di rilievo.

Sui social, la coppia alterna momenti romantici a siparietti divertenti, mostrando un rapporto autentico e spontaneo. Afrojack appare spesso come una presenza calma e rassicurante, mentre Elettra porta nel rapporto la sua energia travolgente e il suo spirito ironico.

Vita privata, figli e il desiderio di costruire una famiglia insieme

Uno degli aspetti più discussi della vita privata di Elettra Lamborghini riguarda il suo desiderio di maternità. La cantante ha raccontato più volte di sentirsi pronta a costruire una famiglia e di essere aperta anche all’idea dell’adozione.

Ha spiegato che per lei non esiste differenza tra un figlio naturale e uno adottato, e che il suo desiderio nasce da un forte senso di protezione verso i bambini più fragili. In passato ha anche provato ad aiutare una bambina profuga, esperienza che l’ha segnata profondamente e che ha rafforzato la sua volontà di dare amore a chi ne ha bisogno.

Afrojack condivide questo progetto, pur mantenendo un profilo più riservato. La coppia, pur non avendo ancora figli, sembra orientata verso un futuro familiare costruito con calma, senza pressioni esterne.

Nel frattempo, entrambi continuano a condividere momenti di quotidianità sui social, mostrando un equilibrio che unisce affetto, ironia e un forte sostegno reciproco.

La loro vita insieme è un mix di tournée internazionali, impegni televisivi, momenti di relax e una complicità che traspare in ogni foto. Afrojack, con i suoi quasi due metri di altezza e un carattere pacato, appare come il contrappeso perfetto all’esuberanza di Elettra Lamborghini, creando una coppia che affascina il pubblico proprio per la sua autenticità.