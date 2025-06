Cherry Season sbarca su Mediaset Infinity: ecco quando

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cherry Season – La stagione del cuore, la celebre soap turca trasmessa su Canale 5 nel lontano 2016 e che ha segnato l’inizio di una lunga serie di “dizi” (in turco serie tv appunto) trasmesse sul principale canale Mediaset, torna disponibile, per la gioia dei fan, su Mediaset Infinity. L’appuntamento è per il prossimo 25 giugno. Il serial con protagonista Özge Gürel torna a far battere i cuori degli appassionati. Ma perché dopo tanto tempo Cherry Season – La stagione del cuore continua a incantare? Scopriamolo insieme.

Il fenomeno Cherry Season: trama, amore e aspirazioni

Ambientata in Turchia ma con un cuore italiano nell’anima, la soap racconta la storia di Öykü, giovane aspirante stilista che vive con la madre e il fratello, abbandonata dal padre da bambina. Da sempre innamorata del fratello della sua migliore amica, Mete, Öykü viene travolta da un gioco inganno-amore quando finge di frequentare Ayaz, il compagno di lavoro di Mete. Da affiatamento fittizio… nasce un amore autentico, destinato a scoccare con potenza. La serie, trasmessa in madrepatria tra il 2014 e il 2015 e successivamente in Italia su Canale 5, si compone di due stagioni. La serie racconta non solo il colpo di fulmine tra Öykü e Ayaz, ma anche i loro sogni, le rivalità e i legami familiari.

Cast di irresistibile charme

Il vero motore della serie è il suo cast, capitanato da:

Özge Gürel , che interpreta Öykü con una freschezza innata: già nota per Bitter Sweet e Mr Wrong, è diventata un simbolo delle dizi per eccellenza.

, che interpreta Öykü con una freschezza innata: già nota per Bitter Sweet e Mr Wrong, è diventata un simbolo delle dizi per eccellenza. Serkan Çayoğlu , nei panni di Ayaz, architetto playboy dal cuore tenero: fra lui e Özge è poi sbocciato anche l’amore nella vita reale, celebrato con due matrimoni nel 2022, uno in Germania e l’altro a Verona.

, nei panni di Ayaz, architetto playboy dal cuore tenero: fra lui e Özge è poi sbocciato anche l’amore nella vita reale, celebrato con due matrimoni nel 2022, uno in Germania e l’altro a Verona. Dağhan Külegeç, volto noto nei panni di Mete, il primo amore mai dimenticato.

Un cast affiatato e autentico, che ha saputo emozionare sia in video che fuori dal set.

Il ritorno su Infinity: come e quando

Da mercoledì 25 giugno, le puntate di Cherry Season saranno fruibili gratuitamente su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio disponibile alla mezzanotte, dal lunedì al venerdì. Uno sguardo rinnovato verso la nostalgia: i vecchi fan potranno rivivere le emozioni di un tempo; i nuovi spettatori, invece, scopriranno perché questa dizi è stata definita da molti “la più bella di sempre”.

Perché rivederla? Tre motivi che la rendono immortale

Romanticismo autentico: un crescendo emozionale fatto di sguardi, incertezze e svolte che mantengono alta l’attenzione. Ambientazioni avvolgenti, tra atelier, uffici e le prime scintille di una carriera nel mondo della moda, rendono il tutto estremamente contemporaneo. Chimica irresistibile: il confronto tra il “triangolo” Oyku–Mete–Ayaz non invecchia, grazie alla presenza magnetica dei protagonisti.

I neofiti delle serie turche potranno conoscere uno dei prodotti più iconici del genere, mentre i vecchi fan potranno approfittarne per ripassare la storia di Cherry Season, campione di ascolti in tutto il mondo. Tra stile, passione e grandi emozioni, questa è una serie da riscoprire… o da scoprire per la prima volta. Buona visione… e buon ritorno nel mondo di Öykü e Ayaz!