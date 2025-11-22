Meteo
Che freddo domenica mattina! Ma da lunedì…
Secondo MeteoLive, le temperature di domani mattina saranno davvero gelide in quasi tutto il Paese.
Ad esempio, su Roma sono attesi 2-3°C al di sopra dello zero, a L’Aquila si scenderà almeno sino a -6°C.
Al sud farà freddo nelle zone interne ma non troppo, 1°C sull’Etna, deboli gelate sulla Sila in Calabria.
La Puglia, invece, sarà spaccata in due: temperature vicine allo zero sul Gargano, mentre il Salento si sveglierà con temperature anche superiori a 10 gradi.
Da lunedì 24 le temperature aumenteranno in modo sensibile al centro-sud, più graduale al settentrione. E’ previsto infatti il ritorno delle perturbazioni atlantiche, accompagnato da correnti decisamente più miti.