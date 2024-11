Cesare Bocci torna in TV con un nuovo programma

Cesare Bocci è un uomo di spettacolo che non smette mai di stupire. Con una carriera che spazia dal teatro al cinema, dalla televisione alla conduzione, Bocci ha saputo conquistare il pubblico italiano grazie alla sua straordinaria versatilità. Proprio grazie al suo talento e alla sua capacità di coinvolgere lo spettatore, Bocci è ora pronto per una nuova sfida: la conduzione di un nuovo programma:

Magistrati. Il format televisivo in questione si preannuncia unico nel suo genere.

Cesare Bocci: alla scoperta del mondo dei magistrati

Attraverso episodi ricchi di interviste e approfondimenti, Cesare Bocci ci condurrà in un viaggio all’interno della complessa e affascinante professione dei magistrati, una delle più prestigiose e ambite, ma anche tra le più controverse. Questo nuovo format si propone di offrire al pubblico uno sguardo intimo e diretto sul mondo della giustizia italiana, mettendo in luce sia gli aspetti legali che le sfide morali affrontate dai professionisti del settore.

Cosa aspettarsi da Magistrati

Ogni puntata di Magistrati avrà un focus su temi rilevanti della professione, toccando argomenti che spaziano dall’etica alla legge. Cesare Bocci, conosciuto e amato dal pubblico per il per il ruolo di Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano, guiderà gli spettatori attraverso racconti di casi reali e testimonianze di magistrati che hanno operato in situazioni complesse. Con la sua esperienza come narratore e il suo carisma, l’attore renderà ancor più pregevole un programma che punta a sensibilizzare e informare il pubblico su aspetti spesso poco conosciuti della giustizia.

Cesare Bocci alla conduzione di Magistrati

Quando e dove vederlo

Magistrati debutterà domenica 10 novembre 2024 alle 23:15 su Rai 3. Sarà trasmesso ogni domenica in seconda serata, con la possibilità di rivedere le puntate su RaiPlay, la piattaforma digitale della Tv di Stato. Questa collocazione oraria mira a coinvolgere il pubblico interessato a contenuti di approfondimento, creando un appuntamento settimanale per chi vuole conoscere più da vicino il lavoro dei giudici italiani.