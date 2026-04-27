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La Tucson Angel Manfredonia espugna il Pala Fernando Prima ed impatta la serie

Gara 2 di semifinale DR1 conferma la forza e la maturità di Tucson Pub Manfredonia, capace di imporsi con autorità sul parquet del Pala Fernando Prima con un netto 71-57. Una vittoria costruita con solidità difensiva, ritmo controllato e grande lucidità nei momenti chiave.

L’approccio degli ospiti è stato subito incisivo: il primo quarto chiuso sul 21-12 ha indirizzato la gara. Carovigno ha avuto il merito di reagire nel secondo periodo, trovando ritmo offensivo e tornando a contatto fino al 39-33 dell’intervallo lungo, trascinata da Leo e da una buona circolazione di palla.

Nel terzo quarto, però, Manfredonia ha alzato nuovamente il livello: difesa più attenta e attacchi più concreti hanno prodotto il break decisivo (19-11) che ha spezzato l’equilibrio. Il tentativo di rimonta dei padroni di casa (9-0) ha riacceso brevemente le speranze, ma senza continuità. Nell’ultimo periodo, gli ospiti hanno gestito con maturità, trovando in I Ba il terminale offensivo decisivo: 10 punti nel quarto finale che hanno chiuso definitivamente i conti.

La serie ora si sposta a Manfredonia, domenica 03 maggio al Paladante il verdetto finale, da gara 3 uscirà una finalista per l’accesso alla serie c interregionale.

Un ringraziamento speciale a:

– Nella – sforniamo ricordi

– Farmacia Sipontum

– Wemea

– B&B Centro Storico di Nicola Starace

che grazie al proprio sostegno hanno permesso di organizzare un pullman di sostenitori sipontini che hanno incitato i propri beniamini.

TABELLINI

HS CAROVIGNO BASKET 2023

Olive 0, Villalon 7, Zito 0, Vitucci 5, Flores 3, Iaia 13, Leo 7, Ianniello 12, Monna 2, Proto 4, Tarahija 0, Angelini 4.

TUCSON PUB MANFREDONIA

Prencipe G. 0, Ba 15, Carmone 9, Vuovolo 8, Ciociola A. 6, Prencipe D. 0, Piemontese 0, Marzulli 2, Grasso 16, Ciociola F. 9, Stankowski 6, Bottalico 0